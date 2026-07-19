© Foto: adobe.stock.comFür den Silberpreis wird die Lage immer prekärer. Auch zuletzt dominierte Verkaufsdruck das Handelsgeschehen in dem Edelmetall. Ist der Abverkauf noch abzuwenden?Aktuelle Silberpreisentwicklung - Inflations- und Zinssorgen dominieren Silber - wie Gold, Platin und andere Edelmetalle und Rohstoffe auch - kämpft derzeit gegen zahlreiche Belastungsfaktoren an. Inflations- und Zinssorgen kurbeln die Anleiherenditen an. Steigende Anleiherenditen sind nicht unbedingt der Boden, auf dem eine Silberrallye gedeihen kann. Mit jedem Tag, an dem der Nahostkonflikt die Ölpreise oben hält, steigt die Belastung. Die Situation um die Anleiherenditen als Ausdruck der Zinsängste wurde ausführlich in der …
Enthaltene Werte: US4227041062,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,CA6979001089,GB00B2QPKJ12,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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