© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis treibt den Anlegern die Schweißperlen auf die Stirn. Der Rücksetzer unter die 60 US-Dollar hat die Lage destabilisiert. Aber es gibt Hoffnung auf eine Trendwende, denn Silber trotzt(e) dem Crash. Aktuelle Silberpreisentwicklung: Die Lage ist fragil, aber nicht hoffnungslos Hohe Ölpreise, ansteigende Anleiherenditen und ein überaus prosperierender US-Dollar sind aktuell die größten Herausforderungen für Silber und die anderen Edelmetalle, wie Gold und Platin. Die Belastungen haben zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen - der jüngsten Eskalation der Ölpreise sei Dank. Die starke Belastung durch die eminent hohen Anleiherenditen hatten wir im gestrigen Gold-Kommentar an dieser …
Enthaltene Werte: US4227041062,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,CA6979001089,GB00B2QPKJ12,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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