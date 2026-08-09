© Foto: adobe.stock.comDer Silberpreis hat einen großen Schritt in Richtung Trendwende vollzogen. Der Wochenschluss oberhalb von 63 US-Dollar stützt das Szenario. Gibt es am Mittwoch weiteren Rückenwind durch Inflationsdaten?Aktuelle Silberpreisentwicklung: Starkes Wochenfinale als Grundstein für Rallye? Silber beendete die Handelswoche oberhalb von 63 US-Dollar. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht gab nicht nur Gold und Silber Auftrieb, sondern schob auch Aktienindizes wie den Dax an. Für den Silberpreis bahnt sich nunmehr eine weitreichende Weichenstellung an. Nicht zuletzt die anstehenden US-Inflationsdaten könnten die Situation grundlegend ändern und das Edelmetall endgültig aus der Korrektur holen. Nach …
Enthaltene Werte: US4227041062,DE0008469XXX,EU0009652XXX,CA6979001089,GB00B2QPKJ12,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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