Seit dem Rekordhoch von rund 120 Dollar im Januar hatte sich der Silberpreis zwischenzeitlich mehr als halbiert, sodass bereits vom Ende der Edelmetall-Hausse die Rede war - doch aktuell melden sich die Bullen deutlich zurück. Dies beflügelt auch die Aktienkurse von Hecla Mining oder Pan American Silver, die zuletzt anzogen. Für den jüngsten Kursanstieg sorgten verschiedene Faktoren. So stiegen die chinesischen Importe von silberhaltigen Erzen im Juni um 62,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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