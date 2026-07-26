Großangriff im Lithium-Mekka: Dieser Nanocap verdoppelt seine Präsenz im Schatten von Giganten

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Während der weltweite Bedarf an Batterierohstoffen unaufhaltsam steigt, positioniert sich ein australischer Explorer im Epizentrum der US-Lithiumversorgung. Die Chariot Corporation Ltd. meldet Claim-Erweiterungen in Nevada und untermauert ihren Anspruch, im direkten Umfeld weltklasse-großer Vorkommen mitzuspielen.

Der strategische Schachzug in der McDermitt-Caldera

Die US-Tochtergesellschaft der Chariot Corporation Ltd. (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498), FMS Lithium, hat Fakten geschaffen. Das Unternehmen hat die Anzahl seiner Bergbauclaims beim Projekt "Resurgent East" im Bundesstaat Nevada von 585 auf 1.170 Claims verdoppelt. Das Projektgebiet erstreckt sich damit über eine strategisch relevante Fläche direkt in der McDermitt-Caldera.

Diese geologische Formation gilt als eines der vielversprechendsten Lithiumvorkommen der Erde. Um die Dimensionen zu verdeutlichen: Das Projekt grenzt unmittelbar an das "Thacker Pass"-Projekt von Lithium Americas Corp. (WKN: A3D7VM | ISIN: CA53680Q2XXX), welches als eines der größten bekannten Lithiumdepots der USA gilt. Chariots Bodenposition befindet sich auf demselben vulkanischen Kraterrand und teilt identische geologische Merkmale.

Starke historische Daten und 32 konkrete Bohrziele

Die Claim-Verdoppelung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis solider Explorationsdaten. Historische Oberflächenproben auf dem Areal lieferten Spitzenwerte von bis zu 3.865 ppm Lithium. Zum Vergleich: Viele fortgeschrittene Tonstein-Lithiumprojekte weltweit kalkulieren mit deutlich geringeren Gehalten.

Auf Basis dieser Daten und jüngster geophysikalischer Untersuchungen hat das Geologenteam von Chariot bereits 32 konkrete Bohrziele definiert. Die Genehmigungsverfahren für ein anstehendes Bohrprogramm laufen bereits auf Hochtouren.

Der versteckte Milliarden-Schatz: 8,8 Millionen Tonnen LCE im Hintergrund

Chariot agiert zudem nicht nur als reiner Early-Stage-Explorer. Über eine strategische Beteiligung von 24,1% an Mustang Lithium LLC hält das Unternehmen signifikante Anteile an den angrenzenden Projekten "Horizon" und "Halo".

Diese Projekte weisen bereits eine zertifizierte Ressource von 8,8 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) auf. Chariot Corporation vereint derzeit also zwei Welten: Die Chance auf einen massiven Explorationserfolg durch die verdoppelten Claims bei "Resurgent East" und die Absicherung durch eine bereits definierte Millionen-Tonnen-Ressource im Hintergrund.

Quellen:

Bereit zum Abheben: Neben Europas Lithium-Gigant - Hebt dieser 8,8-Mio.-Nanocap jetzt ebenfalls ab? - Video | wallstreetONLINE - 03.07.2026

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7574672





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