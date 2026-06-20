© Foto: adobe.stock.comDer Goldmarkt ist in Aufruhr. Gold-Anleger sind verunsichert. Die Fed hat den Dollar stark gemacht und die Edelmetalle geschockt. Analysten kappen ihre Ziele für den Goldpreis. Die Lage scheint dramatisch.Goldpreisentwicklung aktuell - Gold nimmt die 4.000 US-Dollar ins Visier Der Goldpreis steht massiv unter Druck und nähert sich mit großen Schritten der eminent wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar. Vor allem der Fed-Termin am Mittwoch brachte das Edelmetall aus dem Tritt. Doch nicht nur Gold musste Federn lassen, auch Silber kam unter die Räder. Trotz der Verluste hält sich ein Metall jedoch noch immer recht stabil: Kupfer. Vor allem das Wiedererstarken des US-Dollars belastet die …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,EU0009652XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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