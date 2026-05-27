Nicht jeder Anleger möchte das Risiko eines Einzelinvestments bei Rohstoffaktien eingehen. Dabei gibt es die Möglichkeit, einfach zu diversifizieren. So hat sich in der Rohstoffbranche das Prinzip der Royalties und der Streaming-Deals etabliert. Dabei finanzieren die Geldgeber vorab Projektentwickler und erhalten ab Produktionsstart einen bestimmten Prozentsatz der abgebauten Metalle. In beiden Fällen liegen die meisten Bergbaurisiken bei dem Betreiber der Mine. Mit Wheaton Precious Metals hat sich ein milliardenschwerer Riese in der Branche etabliert. Globex Mining ist zwar deutlich kleiner, bietet aber durch eigene Projekte mehr Upside auf der Explorationsseite. Und Rio Tinto ist eine Alternative für jene, die breit in Metalle investieren wollen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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