Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 13.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bahnbrechende KI-Lösung "Ohne Nadelstiche" als Ersatz für herkömmliche Bluttests "unlocked"?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 854019 | ISIN: AT0000625504 | Ticker-Symbol: ZTY
Frankfurt
12.05.26 | 13:14
66,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BTV VIER LAENDER BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
75,0080,0016:48
Dow Jones News
13.05.2026 16:39 Uhr
144 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Sehr gutes Ergebnis im ersten Quartal

DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Sehr gutes Ergebnis im ersten Quartal

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Sehr gutes Ergebnis im ersten Quartal

Innsbruck (pta000/13.05.2026/16:03 UTC+2)

Im ersten Quartal konnte die Bank eine erfreuliche Entwicklung verzeichnen. Der starke Kundenfokus spiegelt sich im Anstieg der betreuten Kundengelder wider. Der Periodenüberschuss vor Steuern kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Mio. Euro auf 75,5 Mio. Euro.

Im Rahmen der heutigen 108. ordentlichen Hauptversammlung präsentierte die BTV Vier Länder Bank die wichtigsten Kennzahlen für das erste Quartal. Die betreuten Kundengelder stiegen um mehr als 2 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr auf 22,4 Mrd. Euro. In einem anhaltend unsicheren Umfeld ist Stabilität weiterhin stark gefragt. Die BTV überzeugt besonders durch Kapitalstärke. Das Eigenkapital erreichte per 31.03.2026 die Marke von 2,7 Mrd. Euro. Der Periodenüberschuss vor Steuern kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Mio. Euro auf 75,5 Mio. Euro.

Die Zahlen im Überblick 

Bilanz             Ist        Ist 
 
                                  Veränderung 
BTV Konzern (IFRS)       31.03.2026    31.03.2025 
 
Kundenforderungen       9.334 Mio. EUR  8.913 Mio. EUR  +421 Mio. EUR 
Betreute Kundengelder     22.441 Mio. EUR  20.337 Mio. EUR  +2.104 Mio. EUR 
Bilanzsumme          16.431 Mio. EUR  15.252 Mio. EUR  +1.179 Mio. EUR 
Eigenkapital          2.704 Mio. EUR  2.548 Mio. EUR  +156 Mio. EUR 
GuV 
BTV KONZERN (IFRS) 
Periodenüberschuss vor Steuern 75,5 Mio. EUR   70,1 Mio. EUR   +5,4 Mio. EUR

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BTV Vier Länder Bank AG 
           Stadtforum 1 
           6020 Innsbruck 
           Österreich 
Ansprechpartner:   MMag. Marion Plattner 
Tel.:         +43 505 333 - 1409 
E-Mail:        marion.plattner@btv.at 
Website:       www.btv.at 
ISIN(s):       AT0000625504 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778680980042 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 10:03 ET (14:03 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.