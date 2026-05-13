DJ PTA-News: BTV Vier Länder Bank AG: Sehr gutes Ergebnis im ersten Quartal

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BTV Vier Länder Bank AG: Sehr gutes Ergebnis im ersten Quartal

Innsbruck (pta000/13.05.2026/16:03 UTC+2)

Im ersten Quartal konnte die Bank eine erfreuliche Entwicklung verzeichnen. Der starke Kundenfokus spiegelt sich im Anstieg der betreuten Kundengelder wider. Der Periodenüberschuss vor Steuern kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Mio. Euro auf 75,5 Mio. Euro.

Im Rahmen der heutigen 108. ordentlichen Hauptversammlung präsentierte die BTV Vier Länder Bank die wichtigsten Kennzahlen für das erste Quartal. Die betreuten Kundengelder stiegen um mehr als 2 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr auf 22,4 Mrd. Euro. In einem anhaltend unsicheren Umfeld ist Stabilität weiterhin stark gefragt. Die BTV überzeugt besonders durch Kapitalstärke. Das Eigenkapital erreichte per 31.03.2026 die Marke von 2,7 Mrd. Euro. Der Periodenüberschuss vor Steuern kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Mio. Euro auf 75,5 Mio. Euro.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz Ist Ist Veränderung BTV Konzern (IFRS) 31.03.2026 31.03.2025 Kundenforderungen 9.334 Mio. EUR 8.913 Mio. EUR +421 Mio. EUR Betreute Kundengelder 22.441 Mio. EUR 20.337 Mio. EUR +2.104 Mio. EUR Bilanzsumme 16.431 Mio. EUR 15.252 Mio. EUR +1.179 Mio. EUR Eigenkapital 2.704 Mio. EUR 2.548 Mio. EUR +156 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss vor Steuern 75,5 Mio. EUR 70,1 Mio. EUR +5,4 Mio. EUR

(Ende)

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Aussender: BTV Vier Länder Bank AG Stadtforum 1 6020 Innsbruck Österreich Ansprechpartner: MMag. Marion Plattner Tel.: +43 505 333 - 1409 E-Mail: marion.plattner@btv.at Website: www.btv.at ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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May 13, 2026 10:03 ET (14:03 GMT)