In der öffentlichen Wahrnehmung ist Paul Hartmann durchaus vertreten. So sind etwa die Produkte zur Wundversorgung mit dem weißen Schriftzug auf blauem Grund in vielen Haushalten zu finden. Zur Gruppe gehören aber auch Pflege- und Gesundheitsprodukte, die unter der Marke Kneipp vertrieben werden. Dass die Gesellschaft (WKN: 747404) börsennotiert ist, dürfte weniger bekannt sein. Und das ist gerade in Umbruchphasen von Nachteil, weil es von Investoren wenig Unterstützung gibt. Messbar ist das an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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