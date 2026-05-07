© Foto: picture alliance / NurPhoto | Michael NguyenEngies Gewinn fällt um 8,4 Prozent, wärmeres Wetter und Genehmigungsprobleme belasten die Bilanz - trotz Fortschritten im Solar- und Batteriesektor.Der französische Energiekonzern Engie erfüllte die Erwartungen, als er am Donnerstag einen Rückgang des Gewinns im ersten Quartal meldete, nachdem wärmeres Wetter den Inlandsabsatz und die Lieferungen von Gas verringert hatte. Das Unternehmen, das Gas und Strom produziert, transportiert und verkauft, gab bekannt, dass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ohne Berücksichtigung der Kernenergie 3,4 Milliarden Euro (4 Milliarden US-Dollar) betrug, ein Rückgang von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das entsprach der Konsensprognose von 3,4 …Den vollständigen Artikel lesen
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