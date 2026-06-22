Engie und das schwedische Energie-Technologieunternehmen Flower haben eine langfristige Vereinbarung über die Nutzung von Flexibilität aus Batteriespeichern in Deutschland geschlossen. Das sogenannte Flexibility Purchase Agreement (FPA), auch als Virtual Toll bezeichnet, läuft über sieben Jahre und umfasst 126 Megawatt flexibel einsetzbare Leistung aus Batterie-Energiespeichersystemen. Es tritt zum 1. Januar 2029 in Kraft. Nach Angaben der Unternehmen soll die Vereinbarung die Finanzierung, den Bau und die Vermarktung mehrerer Batteriespeicherprojekte ermöglichen. Dazu zählen ein von Flower entwickelter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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