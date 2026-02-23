Folgende Geschaefte in der ISIN US00704R1095, Wertpapier-Name: ADLAI NORTYE LTD. SP.ADR, wurden von Amts wegen aufgehoben:
Folgende Geschaefte in der ISIN CA57778R1001, Wertpapier-Name: MAX POWER MINING, wurden von Amts wegen aufgehoben:
Folgende Geschaefte in der ISIN US5949728530, Wertpapier-Name: STRATEGY INC. PERP.STR.A, wurden von Amts wegen aufgehoben:
Folgende Geschaefte in der ISIN CA83179X1087, Wertpapier-Name: SMARTCENTRES REIT V.VTG, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
US00704R1095 23.02.2026 10:40:32 40 8,75 EUR
CA57778R1001 23.02.2026 11:08:54 2.500 0,75 EUR
US5949728530 23.02.2026 12:27:16 2 88,50 EUR
CA83179X1087 23.02.2026 15:11:55 1 18,10 EUR
