The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.02.2026

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2026



ISIN Name

CA1926671035 COLABOR GROUP

CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC.

US66987P4090 NOVABAY PHARMAC. DL-,01

XS1713469911 MHP LUX 18/26 REGS

XS2586129574 WANDA PROP.G 23/28





