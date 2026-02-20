The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.02.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2026
ISIN Name
CA1926671035 COLABOR GROUP
CA86084H1001 STINGRAY GROUP INC.
US66987P4090 NOVABAY PHARMAC. DL-,01
XS1713469911 MHP LUX 18/26 REGS
XS2586129574 WANDA PROP.G 23/28
