Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US66987P4090 Novabay Pharmaceuticals Inc. 20.02.2026 US66987P5089 Novabay Pharmaceuticals Inc. 23.02.2026 Tausch 5:1
CA86084H1001 Stingray Group Inc. 20.02.2026 CA86084H4070 Stingray Group Inc. 23.02.2026 Tausch 1:1
