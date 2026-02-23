The following instruments on XETRA do have their first trading 23.02.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.02.2026Aktien1 CA43708V1067 The Home Depot Inc. CDR2 AU0000171290 Hawsons Iron Ltd.3 AU0000193757 Javelin Minerals Ltd.4 US66987P5089 Novabay Pharmaceuticals Inc.5 CA86084H4070 Stingray Group Inc.Anleihen1 US14913UBJ88 Caterpillar Financial Services Corp.2 XS3305144001 Verizon Communications Inc.3 XS3299474083 Côte d'Ivoire, Republik4 XS3303019965 Nextera Energy Capital Holdings Inc.5 US698299CB89 Panama, Republik6 XS3305143888 Verizon Communications Inc.7 DE000DP9A6R8 DZ BANK AG8 DE000DP9A6Q0 DZ BANK AG9 DE000DP9A6S6 DZ BANK AG10 DE000DP9A6P2 DZ BANK AG11 US912797TV96 United States of America12 DE000A4DFCS1 Arbitrage Investment AG13 USG0686BBB48 Avolon Holdings Funding Ltd.14 USG0686BBC21 Avolon Holdings Funding Ltd.15 US23338VBA35 DTE Electric Co.16 US23338VBB18 DTE Electric Co.17 US30161NBV29 Exelon Corp.18 US41068XAH35 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.19 US454889AW64 Indiana Michigan Power Co.20 US52532XAN57 Leidos Inc.21 US571903BY80 Marriott International Inc.22 XS3303020385 Nextera Energy Capital Holdings Inc.23 US69371RU385 Paccar Financial Corp.24 US694308LB11 Pacific Gas & Electric Company25 US694308LA38 Pacific Gas & Electric Company26 US698299CC62 Panama, Republik27 US87165BAZ67 Synchrony Financial28 XS3304304945 The Sage Group PLC29 US14913UBK51 Caterpillar Financial Services Corp.30 FR0014016G71 Frankreich, Republik31 US571903BZ55 Marriott International Inc.32 DE000HEL0S16 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale