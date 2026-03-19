Erneut höhere Ölpreise haben am Mittwoch wieder für Druck gesorgt. Der DAX ging mit einem Minus von einem Prozent bei 23.502,25 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den Donnerstag sieht alles andere als freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 1,6 Prozent tiefer auf 23.124 Punkte.Bestimmendes Thema bleibt ganz klar der Krieg im Iran und die damit verbundene Entwicklung der Energiepreise. Konjunktur- und Inflationssorgen sind zuletzt wieder gewachsen. Auf der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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