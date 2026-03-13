Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA6674951059 Vital Infrastructure Property Trust 13.03.2026 CA92848P1071 Vital Infrastructure Property Trust 16.03.2026 Tausch 1:1
US1850641028 ClearSign Technologies Corp. 13.03.2026 US1850642018 ClearSign Technologies Corp. 16.03.2026 Tausch 10:1
US4169061052 Harvard Bioscience Inc. 13.03.2026 US4169062043 Harvard Bioscience Inc. 16.03.2026 Tausch 15:1
CA96041W2076 Big Bear Gold Corp. 13.03.2026 CA0889361097 Big Bear Gold Corp. 16.03.2026 Tausch 1:1
