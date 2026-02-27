Anzeige
Mehr »
Freitag, 27.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hochgradiger Fund in Kanada: Steht dieser Rohstoff-Explorer vor der Neubewertung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 868610 | ISIN: CA5592224011 | Ticker-Symbol: MGA
Tradegate
27.02.26 | 11:31
53,54 Euro
-1,54 % -0,84
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
S&P/TSX 60
1-Jahres-Chart
MAGNA INTERNATIONAL INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MAGNA INTERNATIONAL INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
53,4253,8012:45
53,4453,8212:42
ratgeberGELD.at
27.02.2026 11:09 Uhr
213 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Magna International - MGA: grandioses Breakout-Setup beim kanadischen Automobilzulieferer!

Fokus auf Elektromobilität & Fahrassistenzsysteme!

Motivation für Aktionäre bei Magna International (MGA): 16. Dividendenerhöhung in Folge und Aktienrückkaufprogramm!

Magna International (MGA) - ISIN CA5592224011

Rückblick: Das auffällige Gap Up nach den jüngsten Quartalszahlen bestimmt das Breakout Setup bei der Magna-Aktie. Der anschließende Rücksetzer lässt die Kurslücke offen und hat eine Unterstützungslinie formiert. Hinzu kommt ein sauberer Aufwärtstrend mit einem 6-Monatsplus von 43 Prozent.

Magna-Aktie: Chart vom 26.02.2026, Kürzel: MGA Kurs: 64.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Über der Widerstandslinie der letzten Tage dürfte neues Momentum in die Kursentwicklung kommen. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 13. Februar.

Mögliches bärisches Szenario

Schlusskurse im Bereich der Kurslücke könnten als Warnsignal interpretiert werden. Ein Stop Loss bietet sich an, zumal die Magna-Aktie schon lange gut gelaufen ist. Grundsätzlich behalten wir aber das Wertpapier auch bei Rückschlägen auf eer Watchlist.

Meinung

Die Magna International Inc.-Aktie überzeugt derzeit vor allem durch höhere Effizienz und stabile Ergebnisse - und das trotz eines leichten Umsatzrückgangs im Geschäftsjahr 2025. Die Erlöse sanken um rund 2 Prozent auf etwa 42 Milliarden USD, doch die operative Marge kletterte dank konsequenter Produktivitätssteigerungen auf 5.6 Prozent. Der operative Cashflow blieb mit rund 3,6 Milliarden USD solide. Gleichzeitig schüttete das Unternehmen 681 Millionen USD an seine Aktionäre aus und erhöhte die Dividende bereits zum 16. Mal in Folge - Kontinuität statt Showeffekte. Strategisch positioniert sich Magna stärker in Zukunftsfeldern wie Elektromobilität und Fahrassistenzsystemen. Neue Großaufträge und Partnerschaften sollen die Basis für weiteres Wachstum legen. Für 2026 stellt das Management einen Umsatz zwischen 41.9 und 43.5 Milliarden UD in Aussicht und peilt eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 6.0 Prozent und 6.6 Prozent an. Zusätzlich wurde ein Aktienrückkaufprogramm über rund 22 Millionen Aktien angekündigt. Unterm Strich: weniger Umsatz, aber mehr Effizienz - und genau das mögen Börsianer bekanntlich. Ein klarer Fall für die Bullen!


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 18.08 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 121.13 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Magna International ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.boerse-global.de/magna-aktie-effizienz-ueberzeugt/762285
  • Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.