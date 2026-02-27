Magna International - MGA: grandioses Breakout-Setup beim kanadischen Automobilzulieferer!

Fokus auf Elektromobilität & Fahrassistenzsysteme!

Motivation für Aktionäre bei Magna International (MGA): 16. Dividendenerhöhung in Folge und Aktienrückkaufprogramm!

Magna International (MGA) - ISIN CA5592224011

Rückblick: Das auffällige Gap Up nach den jüngsten Quartalszahlen bestimmt das Breakout Setup bei der Magna-Aktie. Der anschließende Rücksetzer lässt die Kurslücke offen und hat eine Unterstützungslinie formiert. Hinzu kommt ein sauberer Aufwärtstrend mit einem 6-Monatsplus von 43 Prozent.

Magna-Aktie: Chart vom 26.02.2026, Kürzel: MGA Kurs: 64.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Über der Widerstandslinie der letzten Tage dürfte neues Momentum in die Kursentwicklung kommen. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 13. Februar.

Mögliches bärisches Szenario

Schlusskurse im Bereich der Kurslücke könnten als Warnsignal interpretiert werden. Ein Stop Loss bietet sich an, zumal die Magna-Aktie schon lange gut gelaufen ist. Grundsätzlich behalten wir aber das Wertpapier auch bei Rückschlägen auf eer Watchlist.

Meinung

Die Magna International Inc.-Aktie überzeugt derzeit vor allem durch höhere Effizienz und stabile Ergebnisse - und das trotz eines leichten Umsatzrückgangs im Geschäftsjahr 2025. Die Erlöse sanken um rund 2 Prozent auf etwa 42 Milliarden USD, doch die operative Marge kletterte dank konsequenter Produktivitätssteigerungen auf 5.6 Prozent. Der operative Cashflow blieb mit rund 3,6 Milliarden USD solide. Gleichzeitig schüttete das Unternehmen 681 Millionen USD an seine Aktionäre aus und erhöhte die Dividende bereits zum 16. Mal in Folge - Kontinuität statt Showeffekte. Strategisch positioniert sich Magna stärker in Zukunftsfeldern wie Elektromobilität und Fahrassistenzsystemen. Neue Großaufträge und Partnerschaften sollen die Basis für weiteres Wachstum legen. Für 2026 stellt das Management einen Umsatz zwischen 41.9 und 43.5 Milliarden UD in Aussicht und peilt eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 6.0 Prozent und 6.6 Prozent an. Zusätzlich wurde ein Aktienrückkaufprogramm über rund 22 Millionen Aktien angekündigt. Unterm Strich: weniger Umsatz, aber mehr Effizienz - und genau das mögen Börsianer bekanntlich. Ein klarer Fall für die Bullen!



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 18.08 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 121.13 Millionen USD

Meine Meinung zu Magna International ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-global.de/magna-aktie-effizienz-ueberzeugt/762285

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.