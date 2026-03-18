NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Bereich der Petrochemie sind am Mittwoch in den USA gefragt. Laut dem UBS-Experten Joshua Spector könnten ihnen die vom Iran-Krieg ausgelösten Marktbehinderungen zugutekommen. Er passte deshalb seine Kursziele für mehrere Unternehmen nach oben an, aber besonders deutlich für Dow Inc und LyondellBasell, deren Aktien am Mittwoch um ein beziehungsweise fast vier Prozent anzogen. Für letztere gab Spector mit einer Hochstufung auf "Neutral" seine Verkaufsempfehlung auf.

Spector begründete seine angepassten Schätzungen für die Branchenwerte mit einer höheren Ölpreisannahme und einem angespannten Petrochemie-Markt - beides infolge der Störungen, die der Iran-Krieg im Nahen Osten mit sich bringt. Er befürchtet längerfristige Folgen für die globale Versorgung mit den Produkten, die sich dadurch auszeichnen, dass Rohöl und Erdgas als Rohstoffe genutzt werden, um andere Zwischenprodukte herzustellen.

Das Thema kam am Mittwoch womöglich auch an der Frankfurter Börse an. Die Titel des Schmierstoffherstellers Fuchs SE hoben sich dort zuletzt vom schwachen Umfeld positiv ab mit einem Anstieg um 1,7 Prozent./tih/la/jha/

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