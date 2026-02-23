EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien - 17. Zwischenmeldung

WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.02.2026 / 09:00 CET/CEST

Augsburg, den 23. Februar 2026



Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 hat die WashTec AG insgesamt 7.585 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.



Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Datum Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 16.02.2026 1.470 50,3848 17.02.2026 1.530 50,0428 18.02.2026 1.540 50,1521 19.02.2026 1.600 50,2330 20.02.2026 1.445 50,3361

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 20. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 76.314 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.



Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich "Aktie" Abschnitt "Aktienrückkauf" veröffentlicht ( ir.washtec.de ).



WashTec AG

