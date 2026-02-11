Suzano, der weltweit größte Zellstoffhersteller, gibt seine Ergebnisse für das letzte Quartal (4Q25) und das Gesamtjahr (2025) bekannt und vermeldet einen Rekord bei den jährlichen Absatzmengen und Nettoumsätzen. Das Unternehmen meldete außerdem eine Verbesserung seiner Cash-Kosten für die Zellstoffproduktion, was die angestrebte Steigerung der betrieblichen Effizienz widerspiegelt.

Der Absatz von Zellstoff und Papier erreichte 14,2 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 15 gegenüber 2024 entspricht. Diese Leistung wurde in erster Linie durch den starken operativen Beitrag der Zellstofffabrik Ribas do Rio Pardo, die im Juli 2024 die Produktion aufgenommen hat, und der Papierfabriken des Unternehmens in den Vereinigten Staaten erreicht. Infolgedessen erreichte Suzano im Jahr 2025 einen Rekordumsatz von 50 Milliarden brasilianische Real.

Die konsequente Fokussierung des Unternehmens auf Effizienz und Kostendisziplin trug ebenfalls zu einer deutlichen Senkung der Cash-Kosten der Zellstoffproduktion bei. Ohne Ausfallzeiten beliefen sich die jährlichen Cash-Kosten auf 817 BRL pro Tonne und erreichten damit den niedrigsten Jahreswert seit 2021.

Die operative Effizienz trug auch dazu bei, dass Suzano trotz weniger günstiger globaler Marktpreisbedingungen im Jahr 2025 einen operativen Cashflow von 13,9 Milliarden BRL erzielen konnte. Das bereinigte EBITDA belief sich auf insgesamt 21,7 Milliarden BRL, und der Nettogewinn lag zum Jahresende bei 13,4 Milliarden BRL.

Die Nettoverschuldung von Suzano in US-Dollar lag Ende Dezember 2025 bei 3,2, gegenüber 3,3 im dritten Quartal.

"Wir konzentrieren uns weiterhin auf operative Effizienz, Kostenmanagement und Cash-Generierung. Angesichts der schwierigen Marktbedingungen im Jahr 2025, in dem die Zellstoffpreise unter dem historischen Durchschnitt lagen, spiegeln diese Ergebnisse die Beständigkeit und Disziplin unserer Geschäftstätigkeit wider, die darauf abzielt, unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt weiter auszubauen", sagte Beto Abreu, CEO von Suzano.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260210357129/de/

Contacts:

Hawthorn Advisors

Jamie Plotnek

suzano@hawthornadvisors.com