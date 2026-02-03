Die KI-gestützte Lösung zur Betrugserkennung ermöglicht eine nahezu Echtzeit-Überwachung von Transaktionen über verschiedene Kanäle hinweg, um Betrug zu verhindern, ohne legitime Zahlungen zu verlangsamen.

Da Zahlungsbetrug durch KI immer schneller wird, versuchen Unternehmen, Bedrohungen zu erkennen und zu blockieren, ohne ihre Kunden zu behindern. Heute hat CSG(NASDAQ: CSGS) CSG Payments Protection.ai vorgestellt, eine Lösung der nächsten Generation zur Betrugserkennung und zum Finanzrisikomanagement, mit der Zahlungsbetrug genau identifiziert und gestoppt werden kann. Die Lösung überwacht proaktiv digitale Transaktionen über verschiedene Zahlungskanäle und Betrugsarten hinweg, sodass Unternehmen ihre Betrugsverluste um 50 bis 70 reduzieren und gleichzeitig Fehlalarme und die daraus resultierenden Kundenkonflikte deutlich verringern können.

"Betrug ist nicht mehr nur eine gelegentliche Überraschung", sagte Saurabh Joshi, EVP und President von CSG Payments. "Er ist konstant, anpassungsfähig und betrifft Unternehmen unabhängig von ihrer Größe oder Branche. Deshalb war es für uns so wichtig, eine sich ständig weiterentwickelnde KI-Lösung anzubieten, die Unternehmen dabei hilft, den immer raffinierteren Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. Mit CSG Payments Protection.ai bieten wir unseren Kunden intelligenteren Schutz, weniger Fehlalarme und ein reibungsloseres Erlebnis in einem einzigen, einheitlichen Service."

Angetrieben von fortschrittlicher KI und maschinellem Lernen ist Payments Protection.ai eine cloudbasierte Plattform, die auch vor Ort oder in hybriden Umgebungen eingesetzt werden kann und Folgendes ermöglicht:

Weniger Betrugsverluste durch weniger falsche Ablehnungen. Intelligente, adaptive Modelle überwachen Transaktionen kontinuierlich, um verdächtige Aktivitäten umgehend zu identifizieren und zu blockieren, während legitime Kunden ohne Unterbrechung bezahlen können. Wenn sich Betrugsmuster weiterentwickeln, passt sich die Plattform automatisch an und empfiehlt neue Sicherheitsmaßnahmen, damit Unternehmen neuen Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind, bevor Verluste entstehen.

Stärkere Betrugsentscheidungen mit hoher Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Eine cloudbasierte, PCI-SSF-zertifizierte Architektur bietet Leistung auf Unternehmensniveau und analysiert Tausende von Transaktionen pro Sekunde, sodass Betrugsüberprüfungen auch in Zeiten mit hohem Volumen reaktionsschnell und zuverlässig bleiben. Dies hilft Teams, Risiken einzudämmen und Vertrauen aufrechtzuerhalten, ohne dabei an Geschwindigkeit oder Ausfallsicherheit einzubüßen.

Hochgradig konfigurierbarer Schutz, unterstützt durch Experten. Branchenspezifische und konfigurierbare Regeln sind auf die Anforderungen komplexer Branchen wie Gesundheitswesen, Telekommunikation und Immobilienverwaltung abgestimmt. Diese Verbesserungen ermöglichen es Unternehmen, Prozesse anzupassen und neuen Betrugsmustern einen Schritt voraus zu sein.

Schnellere Schutzbereitstellung ohne zusätzliche Reibungsverluste. Dank der reibungslosen Bereitstellung und einfachen Integration können Teams innerhalb weniger Wochen von der Evaluierung zur Live-Betrugsüberwachung übergehen, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen. Dies verkürzt die Zeit bis zum Schutz, reduziert den Betriebsaufwand und schützt Kunden und Einnahmen besser.

Erfahren Sie mehr darüber, wie CSG Payments Protection.ai globalen Unternehmen hilft, Betrug zu erkennen und ihm einen Schritt voraus zu sein.

Über CSG

CSG unterstützt Unternehmen dabei, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Menschen und Unternehmen können so leichter mit den Diensten, die sie am meisten schätzen, in Kontakt treten, sie nutzen und dafür bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerlebnisse, Rechnungsstellung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Umsatz zu machen und etwas zu bewirken. Dank unserer SaaS-Lösungen können Unternehmer ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich dabei von unseren engagierten und innovativen CSG-Mitarbeitern auf der ganzen Welt unterstützen lassen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und wie die globalen Marken, die CSG vertrauen, Veränderungen vorantreiben? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

