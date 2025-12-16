Anzeige
Dienstag, 16.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A3DTUQ | ISIN: GB00BM9XQ619 | Ticker-Symbol: T9G
Stuttgart
16.12.25 | 12:00
0,550 Euro
-4,84 % -0,028
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
16.12.2025 11:15 Uhr
271 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

London (pta000/16.12.2025/10:39 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Dr. Max Herzberg 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                            Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Vidac Pharma Holding PLC 
b)      LEI                                  875500BCH1T6XX5EUG13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments        Aktie 
        Kennung                                GB00BM9XQ619 
b)      Art des Geschäfts                           Verkauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        0,55 EUR                               8.250,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        0,55 EUR                               8.250,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                          10.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                           Börse Stuttgart, Freiverkehr 
        MIC                                  XSTU (Stuttgart)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Vidac Pharma Holding PLC 
           20-22 Wenlock Road 
           N1 7GU London 
           Vereinigtes Königreich 
Ansprechpartner:   Sandra Gamzon 
Tel.:         +972 544 999951 
E-Mail:        investors@vidacpharma.com 
Website:       www.vidacpharma.com 
ISIN(s):       GB00BM9XQ619 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart

