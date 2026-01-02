Die Börse startet mit guter Laune ins neue Jahr 2026. Dass man nicht nur mit Tech-Aktien Geld verdienen kann, zeigte der Minen- und Rohstoffsektor, wo sich nahezu jeder Wert verdoppeln konnte und auch Verzehnfacher ans Tageslicht kamen. Das kommende Jahr wiederum könnte einen nochmaligen Perspektivenwechsel beinhalten. Denn der Biotech-Sektor hat nun eine geraume Zeit nichts von sich hören lassen, die Protagonisten unserer Auswahl zeigen aber teils signifikante technische Bodenbildungen. Zeit für risikobewusste Investoren, noch einmal kräftig durchzumischen und Portfolios neu auszurichten. Come in and find out!Den vollständigen Artikel lesen ...
