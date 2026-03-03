Die onkologische Dermatologie steht an der Schwelle zu einer Revolution, die das bisherige Verständnis der Krebsbehandlung grundlegend verändern könnte. Der globale Markt für die Behandlung der Aktinischen Keratose wird von Persistence Market Research für das Jahr 2026 auf ein Volumen von rund 7 Mrd. USD geschätzt. Bis Mitte der 2030er Jahre erwarten die Analysten, dass der Markt auf 11,1 bis 14,45 Mrd. USD wachsen könnte. Diese Dynamik wird durch die alternde Weltbevölkerung, eine kumulative UV-Exposition durch veränderte Freizeitgewohnheiten und ein gestiegenes Bewusstsein für die Gefahren von Hautkrebs getrieben. Aktuell dominieren etablierte Branchengrößen wie Almirall und Biofrontera die Standardversorgung bei Aktinischer Keratose mit ihren bewährten Präparaten. Vidac Pharma markiert in der onkologischen Dermatologie jedoch den Übergang von der bloßen Symptombekämpfung hin zu einem revolutionären Verfahren. Das macht das Unternehmen zu einer Chance für wachstumsorientierte Investoren, die den Zugang zu einer völlig neuen Wirkstoffklasse im Bereich der metabolischen Onkologie suchen.

