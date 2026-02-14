Anzeige
Samstag, 14.02.2026
WKN: A4BGGM | ISIN: DE000A4BGGM7 | Ticker-Symbol: B8FK
Xetra
13.02.26 | 17:35
2,440 Euro
+0,41 % +0,010
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
BIOFRONTERA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BIOFRONTERA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4002,54013:04
2,4002,54013.02.
Dow Jones News
14.02.2026 13:51 Uhr
242 Leser
Artikel bewerten:
(0)

DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Erhöhung Prognose

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Biofrontera AG: Erhöhung Prognose

Leverkusen (pta000/14.02.2026/13:15 UTC+1)

Die Biofrontera AG erhöht ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Auf Basis vorläufiger Zahlen wird ein EBITDA zwischen EUR 3,5 und EUR 5 Mio. erwartet (bisherige Erwartung EUR 1,5 bis EUR 3,5 Mio.). Die bisherige Prognose für den Umsatz in Höhe von EUR 17 bis 20 Mio. ist unverändert.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Biofrontera AG 
           Hemmelrather Weg 201 
           51377 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 (0) 214 87 63 20 
E-Mail:        ir@biofrontera.com 
Website:       www.biofrontera.com 
ISIN(s):       DE000A4BGGM7 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771071300113 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2026 07:15 ET (12:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
