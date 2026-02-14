DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Erhöhung Prognose
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges
Biofrontera AG: Erhöhung Prognose
Leverkusen (pta000/14.02.2026/13:15 UTC+1)
Die Biofrontera AG erhöht ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Auf Basis vorläufiger Zahlen wird ein EBITDA zwischen EUR 3,5 und EUR 5 Mio. erwartet (bisherige Erwartung EUR 1,5 bis EUR 3,5 Mio.). Die bisherige Prognose für den Umsatz in Höhe von EUR 17 bis 20 Mio. ist unverändert.
