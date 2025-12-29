Anzeige
Montag, 29.12.2025
Insider-Alarm bei FUTR: Scott Paterson kauft wie ein Besessener!!
WKN: A3DTUQ | ISIN: GB00BM9XQ619 | Ticker-Symbol: T9G
Stuttgart
29.12.25 | 12:45
0,502 Euro
-5,28 % -0,028
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VIDAC PHARMA HOLDING PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VIDAC PHARMA HOLDING PLC 5-Tage-Chart
Dow Jones News
29.12.2025 16:27 Uhr
321 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

London (pta000/29.12.2025/15:51 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                 Dr. Max Herzberg 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status            Vorstand 
b)      Berichtigung             Korrektur der Meldung vom 18.12.2025, in der Geschäfte auf zwei 
                          Handelsplätzen zusammengefasst wurden. 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                 Vidac Pharma Holding PLC 
b)      LEI                  875500BCH1T6XX5EUG13 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments,  Aktie 
       Art des Instruments 
        Kennung                GB00BM9XQ619 
b)      Art des Geschäfts           Verkauf 
c)      Preis(e)               Volumen 
        0,54 EUR               18.900,00 EUR 
        0,54 EUR               27.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis          Aggregiertes Volumen 
        0,54 EUR               45.900,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts          15.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts           Freiverkehr Börse Stuttgart 
        MIC                  XSTU (Stuttgart)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Vidac Pharma Holding PLC 
           20-22 Wenlock Road 
           N1 7GU London 
           Vereinigtes Königreich 
Ansprechpartner:   Sandra Gamzon 
Tel.:         +972 544 999951 
E-Mail:        investors@vidacpharma.com 
Website:       www.vidacpharma.com 
ISIN(s):       GB00BM9XQ619 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767019860911 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 09:51 ET (14:51 GMT)

© 2025 Dow Jones News
