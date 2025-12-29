DJ PTA-DD: Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vidac Pharma Holding PLC: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
London (pta000/29.12.2025/15:51 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Dr. Max Herzberg 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Berichtigung Korrektur der Meldung vom 18.12.2025, in der Geschäfte auf zwei Handelsplätzen zusammengefasst wurden. 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Vidac Pharma Holding PLC b) LEI 875500BCH1T6XX5EUG13 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Aktie Art des Instruments Kennung GB00BM9XQ619 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 0,54 EUR 18.900,00 EUR 0,54 EUR 27.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,54 EUR 45.900,00 EUR e) Datum des Geschäfts 15.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Freiverkehr Börse Stuttgart MIC XSTU (Stuttgart)
