Zunächst zum Positiven: Der Wirkstoff VDA-1102 von Vidac Pharma wurde im Rahmen einer Härtefallregelung eingesetzt. Und zwar rund um die dritte Gehirnoperation eines Mädchens. Der Patientin ging es im Anschluss signifikant besser. Zudem wird die Vidac-Plattform jetzt auch außerhalb der Onkologie getestet. 2026 könnte dem Unternehmen und der Aktie der Durchbruch gelingen. Einen Einbruch gab es in dieser Woche bei der BioNTech-Aktie. Die eher gemischten Zahlen für 2025 und der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahr dürften dazu nur begrenzt beigetragen haben. Schwerer liegt den Aktionären wohl der bevorstehende Abschied des Gründerehepaars im Magen. Wird BioNTech damit zum Übernahmekandidaten? Auch bei Evotec gab es diese Woche lange Gesichter. Das Restrukturierungsprogramm überzeugt Anleger nicht. Die Aktie rutscht unter eine wichtige Marke.

