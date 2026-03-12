Überraschungen sind derzeit breit gestreut. Der ehemalige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wird nun den Landtag in Baden-Württemberg anführen. Die Grünen holten in einem Sturmlauf über 30 % der Stimmen, damit rücken Themen wie Umweltschutz, Soziales und aus Herrn Özdemirs Ministerzeit auch die Agrar-Industrie wieder ins Rampenlicht. Ausgehend vom Mittelpunkt Mensch und mit Fokus auf gesunde Ernährung heißt das für die etablierten Agrarkonzerne, biologische und nachhaltige Verfahren mit landwirtschaftlichen Konzepten in Einklang zu bringen. In diesem Umfeld positioniert sich MustGrow Biologics als strategischer Technologieanbieter, dessen Errungenschaften bereits von führenden Marktteilnehmern validiert wurden. Ein erweiterter Sektor-Blick erfasst auch die LifeScience-Industrie mit den Protagonisten BASF, Novo Nordisk und BioNTech. Eine spannende Mischung.Den vollständigen Artikel lesen ...
