Während die Börse den Iran-Krieg und steigende Energiepreise verdauen, zieht plötzlich die Aktie von Gerresheimer spürbar an. News gibt es keine. Ist ein Short Squeeze möglich? Leerverkäufer hatten ihre Positionen zuletzt sogar noch ausgebaut. Eine Beteiligung an MustGrow hält Bayer (noch) nicht. Aber die Leverkusener haben eine Lizenz für den Vertrieb der innovativen Agrarprodukte erworben und investieren in die Zulassung. Damit könnte der MustGrow-Aktie der Sprung von Geheimtipp zum Durchstarter gelingen. Das Management zeigte sich zuletzt optimistisch. Die Aktie erscheint günstig. Nach dem kräftigen Rücksetzer der vergangenen Wochen sehen Analysten auch wieder Kurspotenzial bei Bayer. Allerdings dürfen Aktionäre im laufenden Jahr bei Umsatz- und Gewinnwachstum nicht viel erwarten. Der Cashflow sollte sogar deutlich negativ sein.

