Kommerzialisierung der regenerativen Landwirtschaft: MustGrows Markt-chancen und strategische Positionierung Die Landwirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel. Regulatorischer Druck, steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit sowie die Notwendigkeit, die Produktivität auf begrenzten Ackerflächen zu erhöhen, beschleunigen den Übergang hin zu biologischen und regenerativen Lösungen. Vor diesem Hintergrund positioniert sich MustGrow Biologics Corp. an der Schnittstelle von Innovation, Nachhaltigkeit und moderner, kommerzieller Landwirtschaft. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet biologische Technologien, die synthetische Chemikalien und Düngemittel ersetzen oder sinnvoll ergänzen können und dabei einen globalen Markt adressieren, der sich dynamisch verändert. Dieses Interview bietet Investoren erstmals die Gelegenheit, einen direkten Einblick in das Geschäftsmodell, die Marktpositionierung und die strategische Ausrichtung von MustGrow aus Sicht des Managements zu erhalten. GBC AG: Für Investoren, die MustGrow noch nicht kennen: Wie würden Sie den Zweck des Unternehmens, die zentralen Aktivitäten und die Rolle im modernen Agrarsektor beschreiben? Corey Giasson: MustGrow ist ein Agrarbiotechnologieunternehmen, das innovative biologische und regenerative Lösungen entwickelt, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen. Unsere proprietären Technologien und Produktlinien bieten umweltfreundliche Alternativen zu synthetischen Chemikalien und Düngemitteln, deren Einsatz zunehmend eingeschränkt oder verboten wird. Warum sind biologische und regenerative Produkte überhaupt notwendig? Landwirte weltweit stehen vor der Herausforderung, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Gleichzeitig werden immer mehr synthetische Wirkstoffe reguliert oder vom Markt genommen. Schädlinge und Krankheiten verschwinden jedoch nicht, und Kulturen müssen weiterhin geschützt werden. Darüber hinaus sind regenerative Bodenprodukte erforderlich, um die Bodengesundheit zu verbessern und damit stabile und höhere Erträge zu erzielen, um die steigende Nachfrage zu decken. Diese übergeordnete Investmentthese wird in Folie 4 unserer Präsentation veranschaulicht, siehe Abbildung 1. Insgesamt haben 162 Länder 460 Pestizide verboten. Viele dieser Produkte können für Anwender, Verbraucher und die Umwelt schädlich sein. In einigen Fällen beeinträchtigt ihr Einsatz zudem die Bodenqualität. MustGrows Technologie ist dabei nicht nur eine Alternative zu synthetischen Lösungen, sondern auch eine wirksame, was im biologischen Bereich keineswegs selbstverständlich ist, siehe Abbildung 2. Viele biologische Produkte erreichen nicht die Wirksamkeit synthetischer Chemikalien. Das lässt sich bildlich damit vergleichen, ein Pflaster auf eine tiefe Wunde zu kleben, das Problem wird nicht wirklich gelöst. Unsere Technologie basiert auf Senfsamen und nutzt die natürlichen Abwehrmechanismen der Senfpflanze. Sie ist darauf ausgelegt, eine mit synthetischen Produkten vergleichbare Effektivität zu erzielen, siehe Abbildung 2. Letztlich benötigen Landwirte Lösungen, um eine wachsende Bevölkerung zu ernähren. Gleichzeitig möchten sie Produkte einsetzen, die sowohl wirksam als auch sicher für Boden und Bodenmikrobiom sind. Genau hier setzt MustGrow an: mit einer natürlichen, organischen Technologie, die die Wirksamkeit synthetischer Chemikalien und Düngemittel erreicht und gleichzeitig das Sicherheitsprofil lebensmitteltauglicher Inhaltsstoffe bietet. Aus unserer Sicht ist dies auch der Grund, warum Bayer eine Partnerschaft mit uns eingegangen ist. Der Bedarf an effektiven Alternativen zu synthetischen Produkten ist vorhanden, und unsere Technologien erfüllen diese Anforderungen. Unsere Technologie ist in verschiedenen Märkten einsetzbar, wie unsere Produktpipeline auf der Technologieseite zeigt: https://mustgrow.ca/technology/ GBC AG: Wie groß schätzen Sie die Marktchance für biologische und regenerative Lösungen ein, und welche makroökonomischen, regulatorischen oder nachhaltigkeitsgetriebenen Trends beschleunigen die Marktdurchdringung? Corey Giasson: Das Potenzial ist erheblich. Auf unserer Technologieseite werden sowohl das Marktvolumen als auch die wirtschaftlichen Auswirkungen dargestellt. MustGrow muss nicht auf allen Anbauflächen vertreten sein, schon ein kleiner Marktanteil kann für das Unternehmen transformativ sein. Dies wird auch auf Folie 6 der Präsentation dargestellt, siehe Abbildung 2. Allein TerraSante im US Markt könnte eine sehr bedeutende Rolle spielen. In den USA gibt es rund 5,6 Millionen Acres an hochwertigen Kulturen wie Obst und Gemüse, Nüsse und Weinreben, Wurzelgemüse sowie Kartoffeln, auf die wir uns mit TerraSante derzeit konzentrieren. Bei einer Marktdurchdringung von beispielsweise 3,3 Prozent, basierend auf einer Anwendung pro Acre und Jahr, entspräche dies einem Umsatzpotenzial von rund 100 Millionen US Dollar. Anders als manche synthetische Produkte kann TerraSante mehr als einmal pro Jahr auf derselben Fläche angewendet werden. Da in Kalifornien etwa Erdbeeren zwei bis viermal jährlich angebaut werden und Salat sogar bis zu zwölf Erntezyklen pro Jahr erreichen kann, ist das adressierbare Marktpotenzial faktisch noch größer als die 5,6 Millionen Acres vermuten lassen. GBC AG: Wie positioniert sich MustGrow im breiteren Agrar und Biologika Umfeld, insbesondere im Vergleich zu klassischen chemischen Lösungen und neuen biologischen Anbietern? Corey Giasson: Viele biologische Lösungen sehen wir nicht als direkten Wettbewerb, da ihre Wirksamkeit häufig begrenzt ist. Unsere Technologien und Produkte erreichen eine Effektivität, die mit synthetischen Chemikalien vergleichbar ist, während einige dieser synthetischen Produkte zunehmend verboten oder deregistriert werden. Der Wettbewerbsdruck durch synthetische Lösungen nimmt daher auf konventionellen Flächen ab. Gleichzeitig sind unsere Produkte preislich wettbewerbsfähig, während viele biologische Alternativen mit Aufpreisen angeboten werden. Im ökologischen Landbau gibt es nur wenige wirklich effektive Lösungen gegen bodenbürtige Krankheiten und Schädlinge. Entscheidend ist, dass Landwirte ein Produkt einsetzen möchten, das wirksam ist und sich problemlos in bestehende Anwendungssysteme integrieren lässt. Genau das sehen wir derzeit in den USA bei der Einführung von TerraSante. Das Produkt kann nahtlos mit vorhandener Technik ausgebracht werden. Darüber hinaus trägt es dazu bei, die Bodengesundheit aufzubauen. Unsere Technologien basieren auf natürlichen organischen Verbindungen aus Senf, die zu biologischen Düngemitteln und Pflanzenschutzlösungen formuliert werden. Sie schützen Boden und Mikrobiom, fördern die Pflanzengesundheit und leisten einen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit durch nachhaltigere landwirtschaftliche Praktiken. Diese Kombination macht unsere Produkte einzigartig: natürliche, organische Technologie mit hoher Wirksamkeit, bodenaufbauender Wirkung und ohne zusätzliche Kosten oder Anpassungen im Anwendungssystem. GBC AG: Wie schafft MustGrow auf Plattformebene Wert, und welche Rolle spielen eigene Produkte und strategische Partnerschaften? Corey Giasson: MustGrow ist in erster Linie ein Technologieunternehmen mit rund 110 erteilten und angemeldeten Patenten. Unsere Technologien bieten eine Antwort auf ein globales Problem: Wie können Landwirte produktiv bleiben, wenn bisher genutzte synthetische Chemikalien und Düngemittel nicht mehr verfügbar sind? Dieser Bedarf wird weiter steigen, und effektive Lösungen werden zunehmend gefragt sein. Unsere Partnerschaft mit Bayer in Europa, dem Nahen Osten und Afrika bestätigt sowohl die Wirksamkeit als auch die Marktattraktivität unserer Technologie. Eine solche Zusammenarbeit entsteht nur, wenn sowohl Bedarf als auch Leistungsfähigkeit klar erkennbar sind. Unsere Markteintrittsstrategie ist zweigeteilt. In Kanada und den USA treiben wir die Produktregistrierungen selbst voran und halten die entsprechenden Rechte. Außerhalb dieser Märkte arbeiten wir mit Partnern zusammen, die über lokale Expertise verfügen. Für TerraMG in Europa, dem Nahen Osten und Afrika übernimmt Bayer die Registrierungskosten, die wir auf 35 bis 40 Millionen US Dollar schätzen. Während Bayer diese Arbeiten durchführt, erhält MustGrow Vorabzahlungen, Meilensteinzahlungen und perspektivisch Lizenzgebühren auf die erzielten Umsätze. In der Produktion setzen wir auf Auftragsfertiger. Wir haben bereits in Kanada und Asien produziert. Unsere Partner erweitern ihre Kapazitäten kontinuierlich, sodass wir ohne eigene hohe Investitionsausgaben skalieren können. GBC AG: Welche Prioritäten stehen in den kommenden Jahren im Fokus? Corey Giasson: Seit Ende 2024 befinden wir uns im Übergang von einer forschungsgetriebenen Phase hin zur Kommerzialisierung. TerraSante wurde 2024 zunächst auf rund 150 Acres getestet. 2025 stieg die Fläche auf etwa 1.000 Acres. Die Nachfrage entwickelte sich so positiv, dass wir im zweiten Halbjahr 2025 zeitweise ausverkauft waren. Derzeit erhöhen wir daher die Produktionskapazitäten, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. Ein zentraler Schwerpunkt ist der weitere Ausbau der TerraSante Verkäufe im US Markt. Darüber hinaus prüfen wir die Expansion in weitere Länder, in denen das Produkt geeignet ist und eine beschleunigte Registrierung möglich erscheint. Dies soll zu steigenden Umsätzen und perspektivisch positiven Cashflows führen. Parallel dazu arbeiten wir intern an der Registrierung von TerraMG in Kanada und den USA, während Bayer diesen Prozess in seinen Regionen vorantreibt. Forschung und Entwicklung bleiben wichtig, nehmen jedoch einen geringeren Anteil an unseren Gesamtausgaben ein. GBC AG: Wie sieht Ihre langfristige Vision für MustGrow aus? Corey Giasson: Die Zukunft der Landwirtschaft ist nachhaltig. Verbraucher erwarten sichere und gesunde Lebensmittel, und Landwirte möchten ihren wichtigsten Vermögenswert, den Boden, schützen und verbessern. Gleichzeitig müssen höhere Erträge erzielt werden. Nachhaltige und regenerative Lösungen, die nachweislich funktionieren, werden sich durchsetzen. MustGrow steht genau für diesen Ansatz. Unsere Technologie bietet eine effektive Lösung für nachhaltige und regenerative Landwirtschaft. Sie trägt zu einer sicheren Lebensmittelversorgung bei und unterstützt Landwirte dabei, ihre Produktivität zu sichern und gleichzeitig den Boden zu schützen. Für Investoren ist dies ein attraktives strukturelles Thema. MustGrow befindet sich am Beginn der Kommerzialisierung, mit steigenden Umsätzen und einer kapitalleichten Struktur, da wir auf Produktionspartner setzen. Mit wachsendem Umsatz und positiven Cashflows besteht entsprechend erhebliches Wertsteigerungspotenzial. GBC AG: Herr Giasson, vielen Dank für das ausführliche und aufschlussreiche Gespräch sowie die Einblicke in Strategie und Wachstumsperspektiven von MustGrow. Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung des Unternehmens zu begleiten.



