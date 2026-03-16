Die Landwirtschaft steht vor einer Zäsur. Der Grund: Die jüngste Eskalation im Nahen Osten. Die Straße von Hormus, durch die ein Fünftel des weltweiten Flüssigerdgas-Handels und signifikante Teile der globalen Düngemittelexporte fließen, ist das Nadelöhr schlechthin. Diese Instabilität hat die Energiepreise getrieben und die Produktion von synthetischen Stickstoffdüngern ins Stocken gebracht. Da Erdgas Basisrohstoff für die Düngemittelproduktion ist, müssen Agrarkonzerne und Landwirte umdenken. Landwirtschaftliche Innovation wird angesichts dieser Gemengelage entscheidend, um die Nahrung der Zukunft zu sichern. K+S und Corteva Agriscience reagieren bereits auf den Kostendruck bei Energierohstoffen, während MustGrow Biologics mit seiner biologischen Lösung gleich in mehreren Bereichen punktet. Das hat Investoren zuletzt bereits überzeugt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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