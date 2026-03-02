Anzeige
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
02.03.2026
Die Lösung für den Hunger einer wachsenden Weltbevölkerung: Bayer, K+S und MustGrow Biologics! Senf als biologische Innovationen kann die Landwirtschaft von morgen verändern!

Die Menschheit hat ein großes Problem, das alle Menschen betrifft. Auf der Erde leben heute mehr als 8 Milliarden Menschen. Jeder Mensch braucht jeden Tag Essen. Aber die Felder, auf denen wir Lebensmittel anbauen können, werden immer kleiner. Die alten Methoden in der Landwirtschaft funktionieren nicht mehr gut genug. Viele künstliche Düngemittel und starke Chemikalien sind heute verboten oder werden immer stärker eingeschränkt. Deshalb werden Unternehmen wie MustGrow Biologics, Bayer und K+S immer wichtiger. Diese Unternehmen arbeiten an einer neuen Art von Landwirtschaft. Sie versuchen den Spagat: Sie wollen, dass gute Ernten eingefahren werden können und gleichzeitig aber auch die Natur geschützt wird. Besonders das kleine Unternehmen MustGrow Biologics zeigt, wie man sogar natürliche Mittel einsetzen kann, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
