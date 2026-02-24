Die globale Landwirtschaft steht vor einem Paradox. Sie muss mehr Menschen ernähren, aber mit weniger chemischen Mitteln. Weltweit sind in 162 Ländern inzwischen 460 Pestizide verboten oder eingeschränkt. Die Ära der synthetischen Wirkstoffe geht zu Ende - doch was kommt danach? Ein kanadisches Unternehmen glaubt, die Antwort gefunden zu haben. Sie wächst auf dem Feld, ist scharf und gelb: Senf. MustGrow Biologics hat eine Technologie entwickelt, die die natürlichen Abwehrstoffe der Senfpflanze nutzt, um Böden zu sanieren und Erträge zu steigern. Was wie eine Nischenidee klingt, könnte sich als einer der spannendsten Investments im Agrarsektor entpuppen.Den vollständigen Artikel lesen ...
