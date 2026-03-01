Analyse der aktuellen Entwicklung und Chancen beim deutschen RohstoffunternehmenDas deutsche Rohstoffunternehmen K+S kann derzeit mit einem beeindruckenden Aufwärtstrend aufwarten: Wer sich an unsere Einschätzung vom letzten Sonntag erinnert, weiß - die Prognose für die Aktie hat sich als richtig erwiesen. Damals hieß es: "Die aktuelle Ruhe nach der Aufwärtsbewegung bietet der K+S-Aktie die Möglichkeit, neue Kräfte zu sammeln. Wer die Märkte verfolgt, ...

