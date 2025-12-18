Neue mobile Nutzererfahrung bietet schnellere Navigation, KI-gesteuerte Markteinblicke und integrierten Zugang zu Prognosen für Verträge für globale Investoren

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute die Einführung seiner neu gestalteten mobilen IBKR GlobalTrader App bekannt. Die aktualisierte Trading-Plattform spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, intuitive, zugängliche Tools für Investoren aller Erfahrungsstufen bereitzustellen.

IBKR GlobalTrader

Die neue Version bietet eine schnellere und leistungsfähigere Schnittstelle mit neuen Fähigkeiten, einschließlich des integrierten Zugangs zu Prognosen für Verträge, KI-generierten News-Überblicken und des neu gestalteten Explore-Abschnitts, der Investoren unterstützt, mögliche Chancen auf den globalen Märkten zu identifizieren. Investoren können unter anderem mit Aktien, ETFs, Optionen und Einstiegskryptowährungen handeln alles von einer optimierten mobilen App aus.

IBKR GlobalTrader ergänzt IBKR Mobile, die mobile Flaggschiff-Trading-Plattform, indem die App ein optimiertes Benutzererlebnis für alle Nutzer bietet, die Wert auf Einfachheit legen. Die Neugestaltung verbessert die Gebrauchstauglichkeit unter Aufrechterhaltung der globalen Reichweite und Handelsmacht, für die Interactive Brokers bekannt ist.

"Wir erstellten IBKR GlobalTrader als optimierte Ergänzung zu unserem Flaggschiff IBKR Mobile, um das Potenzial unserer umfassenden Trading Tools in ein einfacheres, intuitiveres Erlebnis zu verwandeln", so Milan Galik, CEO von Interactive Brokers. "Die App macht es einfach für Anfänger, die möglicherweise neu auf unserer Plattform sind, Trading auf den globalen Märkten von einem Ort zu betreiben. Unsere Introducing Broker haben die App bereits angenommen und erkannten, wie sie das globale Investieren für ihre Kunden vereinfacht."

Was ist neu bei IBKR GlobalTrader

Zugang zu Prognosen für Verträge

Trade-Prognosen für Verträge direkt in der App mit einer aktualisierten benutzerfreundlichen Oberfläche

Verbesserte Watchlists und effektiveres Portfoliomanagement

Überwachung von Intraday-Änderungen mit Spark Charts

Zugang zur Auftragshistorie, zu Finanzierungsinstrumenten und Long-Press Controls (Langdruck-Steuerungen) an einem Ort

Identifizierung von Investitionen

Entdecken Sie Trends mithilfe der neu gestalteten Explore-Seite, die zugehörige Instrumente hervorhebt und vermarktet, um mögliche neue Chancen aufzuzeigen

Verwenden Sie Investment-Themen, um die Forschung zu optimieren, indem Sie Unternehmen, Produkte, Konkurrenten und Regionen im gesamten S&P 1500-Universum vernetzen

Durchsuchen Sie KI-generierte News-Überblicke auf den "Explore and Quote Details"-Seiten

Vereinfachte Auftragserteilung

Verwenden Sie die neue schrittweise "Fokus"-Auftragsübersicht

Wechseln Sie zum Vorausbuchungsticket, falls mehr Kontrolle erforderlich sein sollte

Die neu gestaltete IBKR GlobalTrader App ist jetzt auch für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Sie verfügt bereits über eine frühe starke Akzeptanz unter Introducing Brokern und Investoren, die ein effizienteres Trading-Erlebnis anstreben. Weitere Verbesserungen werden in zukünftigen Aktualisierungen veröffentlicht.

Um die App zu erkunden oder ein Konto zu eröffnen, besuchen Sie bitte:

Für Vereinigte Staaten und Länder, die von IB LLC bedient werden: IBKR GlobalTrader

Kanada: IBKR GlobalTrader

Vereinigtes Königreich: IBKR GlobalTrader

Europa: IBKR GlobalTrader

Australien: IBKR GlobalTrader

Hongkong: IBKR GlobalTrader

Indien: IBKR GlobalTrader

Singapur: IBKR GlobalTrader

Die Produktverfügbarkeit kann kann je nach Wohnsitzland und Tochtergesellschaft von Interactive Brokers variieren.

Die bestinformierten Anleger entscheiden sich zugunsten von Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

Contacts:

Interactive Brokers Group, Inc.

Ansprechpartnerin für Medienvertreter: Katherine Ewert, media@ibkr.com