|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED
|GB0033875286
|0,0092 GBP
|0,0105 EUR
|ARGAN INC
|US04010E1091
|0,5 USD
|0,4305 EUR
|BANCO SANTANDER BRASIL SA ADR
|US05967A1079
|0,0983 USD
|0,0846 EUR
|CVS HEALTH CORPORATION
|US1266501006
|0,665 USD
|0,5726 EUR
|DYNEX CAPITAL INC
|US26817Q8868
|0,17 USD
|0,1463 EUR
|FDM GROUP HOLDINGS PLC
|GB00BLWDVP51
|0,06 GBP
|0,069 EUR
|HANG SENG BANK LTD
|HK0011000095
|1,3 HKD
|0,144 EUR
|PACIFIC HORIZON INVESTMENT TRUST PLC
|GB0006667470
|0,015 GBP
|0,0172 EUR
|RICHELIEU HARDWARE LTD
|CA76329W1032
|0,1533 CAD
|0,0943 EUR
|SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME F ...
|GG00BV54HY67
|0,0171 GBP
|0,0197 EUR
|TOUCHSTAR PLC
|GB00BD9YDB55
|0,0175 GBP
|0,0201 EUR
