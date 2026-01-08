Rümlang - Dormakaba hat in Deutschland einen grösseren Auftrag an Land gezogen. Die Flughäfen in Frankfurt, München und Düsseldorf hätten mehr als 650 Argus Air Sensorschleusen, sogenannte «eGates» bestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Schleusen ermöglichen Passagieren ein einfaches Self-Boarding. Das Auftragsvolumen liegt im unteren zweistelligen Millionen-Bereich in Franken. Darüber hinaus hat Dormakaba alle sicherheitsrelevanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
