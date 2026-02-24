Rümlang - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatzrückgang erlitten und weniger Gewinn geschrieben. Organisch resultierte jedoch ein Plus und auch die Marge wurde etwas gesteigert. Am Jahresausblick hält das Management fest. Der Umsatz sank im ersten Semester (per Ende Dezember) um 4,1 Prozent auf 1,36 Milliarden Franken, wie Dormakaba am Dienstag mitteilte. Ein grosser Belastungfaktor waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab