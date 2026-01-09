Anzeige
Freitag, 09.01.2026
WKN: A0F602 | ISIN: US57636Q1040 | Ticker-Symbol: M4I
Tradegate
09.01.26 | 07:30
498,35 Euro
+0,09 % +0,45
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
MASTERCARD INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MASTERCARD INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
497,25498,1007:03
495,95498,4007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC23,800-0,83 %
BRADY CORPORATION68,500,00 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC5,5500,00 %
DARDEN RESTAURANTS INC173,35-0,29 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV26,550-0,93 %
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC75,60-0,08 %
GENERAL MILLS INC37,450-0,65 %
INTUIT INC561,00+0,14 %
KITE REALTY GROUP TRUST20,800-0,95 %
MASTERCARD INC498,35+0,09 %
ORACLE CORPORATION162,52-0,15 %
TOLL BROTHERS INC116,10-0,26 %
VERSABANK12,100-3,97 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.