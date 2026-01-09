|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC
|US02553E1064
|0,125 USD
|0,1072 EUR
|BRADY CORPORATION
|US1046741062
|0,245 USD
|0,2101 EUR
|CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC
|US14057J1016
|0,04 USD
|0,0343 EUR
|DARDEN RESTAURANTS INC
|US2371941053
|1,5 USD
|1,2864 EUR
|EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
|NL0015000K93
|-
|0,72 EUR
|EXPERIAN PLC ADR
|US30215C1018
|0,2125 USD
|0,1822 EUR
|GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
|US36266G1076
|0,035 USD
|0,03 EUR
|GENERAL MILLS INC
|US3703341046
|0,61 USD
|0,5231 EUR
|INTUIT INC
|US4612021034
|1,2 USD
|1,0291 EUR
|KITE REALTY GROUP TRUST
|US49803T3005
|0,29 USD
|0,2487 EUR
|MASTERCARD INC
|US57636Q1040
|0,87 USD
|0,7461 EUR
|MASTERCARD INC CDR
|CA57637G1054
|0,0531 CAD
|0,0328 EUR
|ORACLE CORPORATION
|US68389X1054
|0,5 USD
|0,4288 EUR
|TOLL BROTHERS INC
|US8894781033
|0,25 USD
|0,2144 EUR
|VERSABANK
|CA92512J1066
|0,025 CAD
|0,0154 EUR
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)