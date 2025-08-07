Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit

Anzeige / Werbung

Während Sie vielleicht die Sonne genießen, braut sich tief unter der Erdoberfläche etwas Großes zusammen.

Kupfer, der stille Held der Energiewende, tritt in eine Phase unaufhaltsamer Nachfrage und struktureller Knappheit ein. Die Weltwirtschaft schaltet um in eine grüne Zukunft - und Kupfer ist das Metall, das sie antreiben muss… oder das sie aufhält.

Ein Unternehmen bohrt sich aktuell genau in diese Gelegenheit hinein: Vizsla Copper (ISIN: CA92858X2068 | WKN: A3DZZR).

Die kommende Kupferknappheit - näher als gedacht



Laut Internationaler Energieagentur (IEA) wird die Welt bis 2040 dreimal so viel Kupfer benötigen, um die Klimaziele zu erreichen. Solarpanels, E-Autos, Windräder und Stromnetze sind alle davon abhängig. Das Problem? Die Kupferversorgung ist am Limit.

Globale Lagerbestände auf 15-Jahres-Tief

Durchschnittsgehalte um 50 % gesunken seit 2000

seit 2000 Es dauert im Schnitt über 10 Jahre, um eine neue Mine zu bauen

Goldman Sachs nennt Kupfer mittlerweile "das neue Öl" - und warnt: Ohne neue Funde droht das Scheitern der Energiewende.



Vizsla Copper: Bohrungen im Auge des Sturms

Während andere Juniors alte Lagerstätten recyceln, geht Vizsla aufs Ganze: Das Unternehmen bohrt neue Porphyr-Kupferziele in einer der besten Bergbauregionen der Welt - British Columbia.

Im Juli 2025 veröffentlichte Vizsla eine potenziell bahnbrechende Entdeckung im Thira-Zielgebiet des Poplar-Projekts:

499,3 Meter mit 0,39% Kupferäquivalent (CuEq)

Das ist nahezu ein halber Kilometer kontinuierlicher Vererzung - ein klares Indiz für ein großflächiges Porphyrsystem. Und das Beste: Die Mineralisierung beginnt nahe der Oberfläche - perfekt für eine zukünftige Tagebauerschließung.

Und das war erst das erste Bohrloch in diesem neuen Zielgebiet.

Warum diese Entdeckung jetzt zählt

Das Problem ist nicht nur die Kupfernachfrage - es ist auch die Geopolitik. Chile und Peru liefern über 40% des weltweiten Kupfers, kämpfen aber mit Wasserknappheit, Genehmigungshürden und politischer Instabilität.

Deshalb sind neue, stabile Quellen so begehrt - wie Vizsla:

Tier-1-Lage in Zentral-British-Columbia

in Zentral-British-Columbia Zugang zu Straßen, Strom und Infrastruktur

Großflächiges Konzessionsgebiet mit mehreren Porphyr-Zielen

Während Majors fieberhaft nach skalierbaren Kupferprojekten suchen, liefert Vizsla genau das: Gehalt, Größe und Standort.

Die Welt will Kupfer - aber wer findet es wirklich?

"Alles elektrifizieren" klingt gut. Aber ohne Kupfer bleibt es ein Wunschtraum. Die Realität ist: Kaum jemand bohrt derzeit neue Porphyrsysteme.

Vizsla tut es.

Das Team besteht aus erfahrenen Geologen, die bereits Milliardenprojekte mit aufgebaut haben. Weitere Bohrungen sind für 2025 geplant - das Potenzial ist enorm.

Das ist nicht einfach nur ein Junior mit Hoffnung. Vizsla liefert Entdeckungen, während der Markt händeringend nach neuen Quellen sucht.

Die industrielle Wende - angetrieben von Kupfer

Die Welt steht am Beginn einer zweiten Elektrifizierung. Von Rechenzentren und KI über Transport und Stromnetze bis hin zu Gebäuden - alles soll elektrisch werden.

Laut der Weltbank wird der Kupferbedarf um das Dreifache steigen, wenn bis 2050 Netto-Null-Ziele erreicht werden sollen. Die IEA nennt Kupfer einen "nicht substituierbaren Eckpfeiler" der Energiewende.

Jedes E-Auto benötigt bis zu 90 ?kg Kupfer (3-4x mehr als Verbrenner)

(3-4x mehr als Verbrenner) Rechenzentren explodieren in der Größe - und mit ihnen der Kupferbedarf

Stromnetze, die aufgerüstet werden müssen, sind kupferintensiv

Der Treiber? Eine Kombination aus Netzausbau, urbaner Elektrifizierung, KI-basierten Infrastrukturen und dem globalen Wettlauf zu Energieunabhängigkeit.

Die Frage lautet nicht mehr, ob Kupfer knapp wird - sondern, wie knapp.

Und wer bohrt wirklich? Vizsla sticht hervor

Viele Unternehmen reden über die Energiewende. Wenige handeln. Vizsla Copper ist eine Ausnahme:

Aktiv in der Entdeckung - Thira ist erst der Anfang

- Thira ist erst der Anfang Exploration auf mehreren Projekten in British Columbia

in British Columbia Starkes technisches Team , darunter Gründer von IsoEnergy & NexGen

, darunter Gründer von IsoEnergy & NexGen Fokus auf Kupfer-Gold-Porphyrsysteme mit Tagebaupotenzial

Mit Schwesterunternehmen wie Vizsla Silver, das bereits von $0,15 auf über $3 stieg, zeigt die Gruppe, dass sie Wert schaffen kann - mit Bohrergebnissen, nicht nur mit PowerPoint.

Abschließender Gedanke: Die Lücke ist real. Vizsla ist die Antwort.

Die Kupferknappheit ist keine Theorie - sie ist bereits im Markt eingepreist. Doch Explorationsunternehmen mit echten Entdeckungen sind rar.

Vizsla Copper wartet nicht auf den Superzyklus - das Unternehmen bohrt ihn.

Für Investoren, die taktisch vom globalen Strukturwandel profitieren wollen, bietet Vizsla ein seltenes Frühphasen-Engagement - mit einem Projekt, das das Potenzial hat, zum Übernahmekandidaten zu werden.

Bleiben Sie dran - die Bohrer laufen.

Quellen:

Internationale Energieagentur - Kupfernachfrage & Energiewende: https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions Goldman Sachs - "Copper Is the New Oil": https://www.goldmansachs.com/insights/pages/copper-is-the-new-oil.html Weltbank - Kupferbedarf für Netto-Null-Szenarien: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/05/16/the-promise-and-peril-of-transition-minerals Vizsla Copper Pressemitteilung Juli 2025: https://vizslacopper.com/news-releases/

