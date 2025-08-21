|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|2020 BULKERS LTD
|BMG9156K1018
|0,15 USD
|0,1287 EUR
|AIB GROUP PLC
|IE00BF0L3536
|-
|0,1232 EUR
|ALLIENT INC
|US0193301092
|0,03 USD
|0,0257 EUR
|AMP LIMITED
|AU000000AMP6
|0,02 AUD
|0,011 EUR
|APPLIED MATERIALS INC
|US0382221051
|0,46 USD
|0,3948 EUR
|APPLIED MATERIALS INC CDR
|CA03822G1046
|0,0522 USD
|0,0448 EUR
|BANC OF CALIFORNIA INC PREF
|US05990K8412
|0,4845 USD
|0,4158 EUR
|BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND
|CA1010841015
|0,12 CAD
|0,0742 EUR
|CASCADES INC
|CA1469001053
|0,12 CAD
|0,0742 EUR
|CENTERPOINT ENERGY INC
|US15189T1079
|0,22 USD
|0,1888 EUR
|COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
|US19239V3024
|1,015 USD
|0,8711 EUR
|COHORT PLC
|GB00B0YD2B94
|0,1105 GBP
|0,1275 EUR
|COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY
|US1985161066
|0,3 USD
|0,2574 EUR
|CONVATEC GROUP PLC
|GB00BD3VFW73
|0,0139 GBP
|0,0161 EUR
|DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED
|BMG2624N1535
|0,478 USD
|0,4102 EUR
|DIANA SHIPPING INC
|MHY2066G1044
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|ENTAIN PLC
|IM00B5VQMV65
|0,098 GBP
|0,1131 EUR
|FINNING INTERNATIONAL INC
|CA3180714048
|0,3025 CAD
|0,1871 EUR
|GLANBIA PLC
|IE0000669501
|-
|0,172 EUR
|HASEN-IMMOBILIEN AG
|DE000A1X3RR8
|-
|1 EUR
|IBSTOCK PLC
|GB00BYXJC278
|0,015 GBP
|0,0173 EUR
|IMPERIAL BRANDS PLC
|GB0004544929
|0,4008 GBP
|0,4627 EUR
|INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED
|AU000000IAG3
|0,19 AUD
|0,1049 EUR
|JB HI-FI LIMITED
|AU000000JBH7
|2,05 AUD
|1,1318 EUR
|KINROSS GOLD CORPORATION
|CA4969024047
|0,03 USD
|0,0257 EUR
|LEMAITRE VASCULAR INC
|US5255582018
|0,2 USD
|0,1716 EUR
|MARRIOTT INTERNATIONAL INC
|US5719032022
|0,67 USD
|0,575 EUR
|MICROSOFT CORPORATION
|US5949181045
|0,83 USD
|0,7123 EUR
|MICROSOFT CORPORATION CDR
|CA59516M1041
|0,0596 CAD
|0,0368 EUR
|MONDI PLC
|GB00BMWC6P49
|-
|0,2333 EUR
|OKEANIS ECO TANKERS CORP
|MHY641771016
|0,7 USD
|0,6007 EUR
|OLAM GROUP LIMITED
|SGXE65760014
|0,02 SGD
|0,0133 EUR
|PERSONAL ASSETS TRUST PLC
|GB00BM8B5H06
|0,014 GBP
|0,0161 EUR
|PLUS500 LTD
|IL0011284465
|1,0553 USD
|0,9057 EUR
|PRECIOUS SHIPPING PCL
|TH0363010Z10
|0,1 THB
|0,0026 EUR
|SABRE INSURANCE GROUP PLC
|GB00BYWVDP49
|0,034 GBP
|0,0392 EUR
|SAFE BULKERS INC
|MHY7388L1039
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|SBA COMMUNICATIONS CORPORATION
|US78410G1040
|1,11 USD
|0,9526 EUR
|SCHRODERS PLC
|GB00BP9LHF23
|0,065 GBP
|0,075 EUR
|SHAFTESBURY CAPITAL PLC
|GB00B62G9D36
|0,004 GBP
|0,0046 EUR
|SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL
|TH0823010010
|0,4 THB
|0,0105 EUR
|SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
|US88023U1016
|0,15 USD
|0,1287 EUR
|STARHUB LTD
|SG1V12936232
|0,03 SGD
|0,02 EUR
|SUN ART RETAIL GROUP LTD
|HK0000083920
|0,17 HKD
|0,0186 EUR
|TEMPLE BAR INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BMV92D64
|0,0375 GBP
|0,0433 EUR
|WALKER & DUNLOP INC
|US93148P1021
|0,67 USD
|0,575 EUR
|WHEATON PRECIOUS METALS CORP
|CA9628791027
|0,165 USD
|0,1416 EUR
|WOODWARD INC
|US9807451037
|0,28 USD
|0,2403 EUR
|XPS PENSIONS GROUP PLC
|GB00BDDN1T20
|0,082 GBP
|0,0946 EUR
