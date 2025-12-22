Fokus Drohnenabwehr: Vom Entwickler zum Defence-Global-Player - Umsatzstart steht unmittelbar bevor!

Anzeige / Werbung

Der Wendepunkt: CiTech zündet die nächste Stufe! Starke Partner: Strategische Vertiefung mit Babcock; enger Schulterschluss mit Droneshield und Draganfly

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der heute gemeldeten Erweiterung des Memorandum of Understanding (MoU) zwischen Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) mit der Babcock International Group (WKN: 877431) erhält die CiTech-Story einen weiteren, hochrelevanten strategischen Baustein. Denn hier geht es nicht um Absichtserklärungen ohne Substanz - sondern um die konkrete Ausweitung einer bereits bestehenden Defence-Partnerschaft mit einem der weltweit renommiertesten Rüstungs- und Infrastrukturkonzerne.

Babcock International ist kein Newcomer, sondern ein zentraler Industriepartner zahlreicher Regierungen und Streitkräfte - aktiv in Großbritannien, Europa, Australien und Nordamerika. Genau diese internationale operative Tiefe macht die nun ausgeweitete Zusammenarbeit so bedeutsam: CiTechs Nexus-Plattform soll künftig noch enger mit den realen Einsatz-, Integrations- und Beschaffungsprozessen von Babcock verzahnt werden.

Konkret sieht die erweiterte Vereinbarung vor, dass beide Unternehmen ihre Kooperation in den Bereichen kritische Kommunikations- und Sicherheitsinfrastruktur, autonome Systeme, Verteidigungs- und Regierungsanwendungen weiter vertiefen. Ziel ist es, gemeinsame Programme, Systemintegrationen und Marktzugänge zu evaluieren - insbesondere dort, wo Regierungen heute nach sofort einsetzbaren, skalierbaren und resilienten Lösungen suchen.

Unterzeichnung des ursprünglichen MOU auf der DSEI in London im September 2025. Quelle: CiTech

Die ursprüngliche Absichtserklärung, die im September 2025 auf der DSEI-(Defence and Security Equipment International)-Messe in London unterzeichnet wurde, wurde abgeschlossen, damit beide Unternehmen exklusiv an der Anfrage des ukrainischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von 50 Nexus-20-Plattformen von CiTech zusammenarbeiten konnten. Die jetzige Erweiterung zeigt: Drohnenabwehr wird nahezu überall benötigt und kommt für das australische Unternehmen einem Ritterschlag gleich.

Für Investoren ist jetzt entscheidend:

Babcock ist kein Technologie-Scout, sondern ein Umsetzer

Wenn ein Konzern dieser Größenordnung seine Zusammenarbeit mit einem Small Cap nicht nur verlängert, sondern aktiv ausweitet, ist das ein starkes Validierungs-Signal für die Einsatzfähigkeit der Technologie.

Gerade im Kontext des laufenden Nexus-Produktionsstarts gewinnt diese MoU-Erweiterung zusätzlich an Gewicht. Denn sie verbindet industrielle Glaubwürdigkeit mit operativer Realität: CiTech liefert nicht mehr nur Technologie - sondern tritt zunehmend als Systempartner für sicherheitskritische Infrastrukturen auf.

Besonders interessant ist der geografische Hebel dieser Partnerschaft. Babcock ist tief in europäischen und australischen Verteidigungsprogrammen verankert - genau jenen Regionen, in denen CiTech aktuell seine Präsenz massiv ausbaut. Die zeitliche Nähe zwischen Produktionsbeginn, M&A-Vorbereitung und nun der strategischen MoU-Erweiterung ist daher kein Zufall, sondern Teil eines klar orchestrierten Wachstumspfads.

Kurz gesagt:

Während andere Defence-Startups noch um erste Pilotprojekte kämpfen, sitzt CiTech bereits mit einem FTSE-100-Konzern am Tisch - und erweitert diese Zusammenarbeit genau in dem Moment, in dem die eigene Plattform marktreif wird.

Für den Kapitalmarkt ist das ein klassischer Übergangspunkt:

von der Technologie-Story zur Industrie- und Beschaffungs-Story.

Und genau in dieser Phase beginnen Bewertungen oft, sich nachhaltig zu verändern.

? Vom Prototyp zur Plattform: Wenn Bewertung neu geschrieben wird

Zunächst hat CiTech bekanntgegeben, dass die ersten Nexus-20-Einheiten planmäßig in die Endmontage gegangen sind - ein eindeutiger Schritt weg vom "Proof-of-Concept" hin zur kommerziell verwertbaren Technologieplattform. Genau in dieser Phase beginnen Bewertungen neu geschrieben zu werden und Übernahmen realistische Dimensionen anzunehmen.

Es ist ein Signal. Zwei Systeme, zwei definierte Zeitachsen, finale Endmontage, Abnahmeprüfungen, anschließende Vorführungen - und laut Management bereits jetzt starkes kommerzielles Interesse in mehreren Märkten. Wer hier genau hinschaut, erkennt: CiTech bewegt sich weg vom "Proof-of-Concept" und hin zu genau dem Stadium, in dem Übernahmefantasien plötzlich realistisch werden und Bewertungsmodelle neu geschrieben.

Quelle: CiTech Unternehmensmeldung vom 15.12.2025

Parallel zu diesem operativen Fortschritt steht laut Unternehmensmeldung eine strategisch relevante Übernahme eines spezialisierten Präzisionsfertigers in Westaustralien kurz vor dem Abschluss - ein Deal, der CiTech nicht nur Produktionskapazität, sondern auch industrielle Tiefe und Margin-Potenzial für kommende Großaufträge sichern könnte. Diese zeitliche Synchronisation aus Produktions- und M&A-Ereignissen macht den Moment besonders spannend.



Doch die Story geht noch weiter - und erreicht jetzt internationale Dimensionen: Aegis Critical Energy Defence Corp., ein auf kritische Energie- und Sicherheitslösungen fokussiertes Technologieunternehmen, hat offiziell ein Non-Disclosure-Agreement (NDA) mit CiTech abgeschlossen. Dieses NDA schafft die Grundlage für vertrauliche Gespräche über mögliche Kooperationen in Bereichen wie sichere Energie-, digitale Plattform- und Infrastruktur-Lösungen, die weit über reine Defence-Use-Cases hinausgehen.

Diese Allianz-Möglichkeit signalisiert, dass Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) nicht nur in der Verteidigungs- und Sicherheitslandschaft Fuß fasst, sondern sich ebenso für breitere kritische Infrastruktur-Anwendungen positioniert - ein strategischer Vorteil, der in den kommenden Quartalen zu einer neuen Bewertungsordnung führen könnte, wenn diese Gespräche in konkrete Partnerschaften oder Produktbündel münden.

Neues Drohnenabwehrzentrum geht in Berlin an den Start

Ein weiterer geopolitischer Baustein fügt sich derzeit fast ideal in dieses Bild: Deutschland plant den Aufbau eines zentralen Drohnenabwehr-Zentrums in Berlin. Hintergrund sind die Erfahrungen aus der Ukraine, der rasante technologische Fortschritt bei autonomen Systemen sowie die wachsende Bedrohung kritischer Infrastruktur durch kostengünstige Drohnen- und Schwarmtechnologien. Europa reagiert - spät, aber nun mit Nachdruck.

Genau hier könnten australische High-Tech-Anbieter mit realer Felderfahrung besonders gefragt sein. CiTechs australische Wurzeln, kombiniert mit dem Aufbau einer europäischen Einheit in Deutschland, positionieren das Unternehmen strategisch genau dort, wo künftig Standards gesetzt, Systeme evaluiert und Beschaffungsentscheidungen vorbereitet werden. Wer operative Lösungen liefern kann - nicht nur Konzepte -, dürfte in Berlin ein gern gesehener Gesprächspartner sein.

Für Anleger ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die CiTech-Story zunehmend von einer einzelnen Produkt-Story zu einem sicherheitspolitisch relevanten Infrastruktur-Play entwickelt. Produktionsstart, mögliche Übernahme, internationale Partnerschaften - und nun auch ein europäischer regulatorischer und institutioneller Rückenwind: Das Zeitfenster schließt sich schneller, als viele denken.

Sie sehen: Strategische Käufer interessieren sich nicht für PowerPoint-Visionen - sie wollen skalierbare Plattformen, einsatzfähige Produkte und Nachfrage aus sicherheits- und verteidigungsrelevanten Bereichen. Genau hier setzt das Nexus-System an. Mobile, autonome Kommunikations- und Sicherheitsinfrastruktur, schnell einsetzbar, militärisch wie zivil nutzbar - und damit exakt in den Sektoren verankert, in denen Regierungen und Industriekonzerne aktuell Milliarden investieren. Dass Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) nun erstmals in die Auslieferung geht, dürfte daher kein Zufall, sondern ein möglicher Katalysator für den nächsten Bewertungs-Sprung sein.

Quelle: Unternehmensmeldung vom 15.12.2025

Wer jetzt noch auf den "perfekten Einstieg" wartet, läuft Gefahr, genau die Phase zu verpassen, in der sich Aktien typischerweise von der breiten Masse abkoppeln und in eine neue Liga katapultieren - oft schneller, als es vielen lieb ist.

Mit dem in der letzten Woche veröffentlichten Produktions-Update liefert Critical Infrastructure Technologies erstmals den operativen Beweis, dass aus der Strategie greifbare Realität wird. Während die ersten Nexus-20-Einheiten planmäßig in die Endmontage gehen und der Übergang in die kommerzielle Phase sichtbar wird, rückt ein zweiter, bereits vor wenigen Tagen angekündigter Baustein nun gefährlich nahe an seine Entscheidung heran - und genau in dieser Kombination liegt die eigentliche Sprengkraft.

Denn parallel zum Hochfahren der Produktion befindet sich CiTech in den letzten Zügen einer strategisch hochrelevanten Übernahme, die das Unternehmen strukturell verändern würde. Die vor Kurzem bekannt gewordene Due Diligence zur Akquisition eines hochspezialisierten Präzisionsfertigers in Westaustralien steht kurz vor dem Abschluss. Laut Unternehmensangaben sollen die finalen Prüfungen bereits am 19. Dezember 2025 abgeschlossen sein - also nur wenige Tage nach dem heutigen Produktions-Update.

Geplant ist die Übernahme von 100% der Anteile für 7,7 Mio. AUD. Zur Finanzierung wurde mit Moneta Securities (Alberta) ein erfahrener Kapitalmarktpartner mandatiert, der derzeit eine Finanzierungsrunde von bis zu 10 Mio. AUD strukturiert. Moneta ist eine kanadische Boutique-Investmentbank mit Fokus auf Wachstumsunternehmen, insbesondere bei Kapitalmarkttransaktionen sowie M&A. Die Firma arbeitet mit Institutionellen, Family Offices und vermögenden Anlegern zusammen und bietet auch private Platzierungen, öffentliche Angebote und komplexe Corporate-Finance-Deals an.

Der zeitliche Gleichlauf ist bemerkenswert: Während die Nexus-Plattformen den Schritt von der Entwicklung in die Auslieferung machen, könnte sich CiTech gleichzeitig die industrielle Basis sichern, um diese Systeme künftig inhouse und skalierbar zu fertigen.

Denn bei dem Übernahmeziel handelt es sich nicht um einen klassischen Zulieferbetrieb, sondern um einen zertifizierten High-End-Fertiger mit ISO-9001-, ISO-14001- und ISO-45001-Zertifizierungen, moderner Produktionsinfrastruktur und einer eingespielten Belegschaft. Bereits heute werden dort Verteidigungs- und Industriekunden bedient. Laser-Schneidanlagen, CNC-Bearbeitung, robotergestützte Schweißsysteme sowie durchgängige CAD/CAM-Prozesse gehören zur Standardausstattung.

Finanziell wäre der Schritt sofort wirksam: Das Unternehmen erwirtschaftet im laufenden Geschäftsjahr rund 7,4 Mio. AUD Umsatz bei etwa 1,9 Mio. AUD EBITDA - ein direkter Ergebnisbeitrag, der für einen Small Cap in dieser Phase alles andere als selbstverständlich ist.

Besonders strategisch ist jedoch ein weiterer Punkt: Der Präzisionsfertiger verfügt bereits über die DISP-Akkreditierung (Defence Industry Security Program) des australischen Verteidigungsministeriums. Damit würde CiTech unmittelbaren Zugang zu sicherheitsklassifizierten Verteidigungsprogrammen erhalten - ein Vertrauensvorsprung, der Markteintritte massiv beschleunigt und kaum zu ersetzen ist.

Zusammengenommen ergibt sich ein klares Bild:

Heute liefert CiTech mit dem Produktions-Update den operativen Fortschritt. In wenigen Tagen könnte mit dem Abschluss der Due Diligence der nächste strukturelle Schritt folgen - der Übergang zu einer vertikal integrierten Fertigung mit voller Kontrolle über Entwicklung, Produktion und Skalierung der Nexus-Plattformen.

Genau diese Abfolge - erst Produkt, dann Produktionssicherheit, dann Integration - ist es, die aus einer Technologie-Story einen Industrie-Case macht. Und genau in dieser Phase entscheidet sich an der Börse häufig, ob eine Aktie lediglich begleitet oder neu bewertet wird.

Quelle: Screenshot Webseite Babcock International vom 10.09.2025

Vor wenigen Tagen veröffentlichte das Unternehmen bereits eine Ankündigung, die das Potenzial hat, die Sicherheitslandschaft im gesamten asiatisch-pazifischen Raum auf ein neues Niveau zu heben.

Mit Stolz gab Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) den Abschluss eines wegweisenden, dreiseitigen Geheimhaltungsvertrags (NDA) mit zwei global anerkannten Schwergewichten bekannt: Babcock International Group und Draganfly Inc. Diese Dreier-Kooperation vereint branchenführende Expertise aus Verteidigungsengineering, hochentwickelter Digitaltechnologie und modernsten unbemannten Luftsystemen zu einem leistungsstarken Innovationsbündnis.

Wir erinnern uns: Im September erst hat CiTech ein vielbeachtetes Memorandum of Understanding auf einer Defence-Konferenz in England mit diesem Weltkonzern unterzeichnet.

Ein Zusammenschluss, der neue Maßstäbe setzt

Diese strategische Allianz ist weit mehr als eine Partnerschaft - sie ist ein Meilenstein für staatliche Akteure, Militärkräfte, Sicherheitsbehörden und alle, die auf robuste, skalierbare und technologisch überlegene Lösungen angewiesen sind.

Babcock International Group bringt jahrzehntelange Erfahrung in Verteidigungsprogrammen, Flottenmanagement und missionskritischem Engineering ein - ein vertrauenswürdiger Pfeiler internationaler Sicherheitsstrukturen. Notiert im FTSE 100 Index und umgerechnet rund 8,9 Mrd. € Marktkapitalisierung



bringt jahrzehntelange Erfahrung in Verteidigungsprogrammen, Flottenmanagement und missionskritischem Engineering ein - ein vertrauenswürdiger Pfeiler internationaler Sicherheitsstrukturen. Notiert im FTSE 100 Index und umgerechnet rund 8,9 Mrd. € Marktkapitalisierung CiTech liefert die digitale Infrastruktur der Zukunft: hochsichere Sensornetzwerke, Datenplattformen, autonome Systeme und resiliente Missionsumgebungen.

Draganfly Inc., ein Pionier im Bereich unbemannter Luftfahrtsysteme, ergänzt das Trio mit präzisen, NATO-kompatiblen Drohnenplattformen, die bereits im realen Einsatz ihre Stärke bewiesen haben. Börsennotiert, u.a. auch an der NASDAQ mit umgerechnet rund 194 Mio. US$ Marktkapitalisierung.

Warum diese Allianz so bedeutend ist

Gemeinsam bieten die drei Unternehmen ein durchgängiges Leistungsspektrum - von hochmodernem Engineering über Sensor- und Datenintegration bis hin zu einsatzfertigen UAS-Plattformen. Damit entstehen Lösungen für:

umfassende Landesverteidigungsmodernisierung

Grenz- und Seeraumüberwachung

Katastrophen- und humanitäre Hilfe

Multi-Domain-Situationsaufklärung

Schutz kritischer Infrastruktur

langfristige Betriebs- und Trainingsprogramme

Gerade im asiatisch-pazifischen Raum steigt die Nachfrage nach souveränen, resilienten Sicherheitslösungen rasant. Die neue Partnerschaft ist exakt darauf ausgerichtet, diese Anforderungen mit technologisch führenden, praxiserprobten und sofort einsatzfähigen Systemen zu erfüllen.

Der Weg in eine sichere Zukunft

Mit dem unterzeichneten NDA startet nun die nächste Phase: Die gemeinsame Entwicklung gezielter Programme und Lösungen, die exakt auf die Herausforderungen der Region zugeschnitten sind. Für Regierungen, Militärs, Behörden und sicherheitskritische Industrien ist dies ein starkes Signal: Die Zukunft moderner Verteidigung beginnt heute - und CiTech steht mit seinen Partnern an vorderster Front.

Strategische Präsenz im Herzen des Baltikums

Mit der neuen europäischen Tochtergesellschaft SIA CiTech Europe in Lettland sichert sich das Unternehmen künftig eine aktive operative Basis mitten im Baltikum - einer der derzeit dynamischsten und investitionsstärksten Beschaffungsregionen innerhalb der NATO. Die dortigen Staaten treiben massiv den Ausbau moderner Kommunikations-, Sensor- und Abwehrtechnologien voran. Genau hier setzt CiTechs Nexus-Plattform an: Sie liefert die sichere, hochverfügbare und militärtaugliche Netzwerkinfrastruktur, die Verteidigungskräfte, Grenzschutzbehörden und Regierungsorganisationen heute dringend benötigen.

Strategischer Durchbruch: CiTech sichert sich den "Shortcut" ins Pentagon!

Während Europa fieberhaft aufrüstet, verfolgt Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) einen aggressiven Expansionskurs in den US-Verteidigungsmarkt.

Nach jüngsten Erfolgen mit Giganten wie Aqura Technologies zündet CiTech jetzt die nächste Stufe: Das Unternehmen hat eine strategisch bahnbrechende Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) mit Hui Huliau unterzeichnet.

Das 8(a)-Gütesiegel: Die Schlüsselkarte zu den lukrativen US-Regierungsprogrammen

(Quelle: Hui Huliau)

Hui Huliau ist eine in den USA ansässige Native-Hawaiian-Organisation (NHO), die mehrere SBA-8(a)-zertifizierte Unternehmen kontrolliert. Dieses 8(a)-Gütesiegel ist nicht nur ein Qualitätsnachweis, sondern der entscheidende Beschleuniger: Es öffnet CiTech die Tür zu sensiblen Regierungsprogrammen und umgeht die üblichen, oft jahrelangen Beschaffungsprozesse!

Was bedeutet das für CiTech?

Die NDA schafft den formalen Rahmen, um vertrauliche technische und operative Informationen auszutauschen und die Nexus-Plattform von CiTech in den sicherheitskritischen Bereichen der USA zu etablieren - der nächste Baustein im entstehenden "Nexus-Ökosystem" für US-Behörden.

Die Gespräche konzentrieren sich auf die heißesten und lukrativsten Felder:

Verteidigung & Homeland Security

Notfall- und Katastrophenmanagement

Cybersicherheit & Technologieintegration

Kritische Infrastruktur

Der Strategische Shortcut: Sofortiger Zugang zu Milliarden-Budgets

Genau dieser Partner ist Gold wert: Hui Huliau bietet einsatzkritische Dienstleistungen für US-Behörden an - von Cyber Defense bis zu Avionik.

Die einzigartige NHO-Struktur und 8(a)-Zertifizierung ermöglicht es CiTech, Projekte direkt vergeben oder extrem beschleunigt ausschreiben zu lassen. Das ist der ultimative Wettbewerbsvorteil in einem Umfeld, in dem US-Behörden dringend moderne Kommunikations-, Sensor- und Sicherheitsinfrastruktur benötigen, aber unter enormem Zeit- und Budgetdruck stehen.

Mit anderen Worten: Hui Huliau verschafft CiTech einen strategischen Shortcut mitten ins Herz der US-Regierungsprogramme. Die Expansion vom europäischen Verteidigungs-Boom bis in die sensibelsten US-Behörden läuft auf Hochtouren!

Warum die aktuelle NDA-Welle zum Gamechanger für CiTech werden könnte

In den vergangenen Wochen hat Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) eine beeindruckende Serie neuer Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs) mit führenden Technologiepartnern aus Kommunikation, Energie, Sensorik und digitaler Infrastruktur abgeschlossen.

Was nach einem rein formalen Schritt klingt, ist in Wahrheit ein strategischer Hebel von enormer Tragweite.

NDAs sind die Eintrittskarte in die nächste Entwicklungsstufe: Erst durch sie dürfen Partnerunternehmen vertrauliche Architektur-, Protokoll- und Leistungsdaten austauschen - die Grundlage, um zu prüfen, wie CiTechs Nexus-Plattform mit externer Hochtechnologie verschmolzen werden kann. Gerade in sicherheitskritischen Bereichen wie Verteidigung, Bergbau oder industriellen Infrastrukturen ist dieser strukturierte Prozess Pflicht, bevor überhaupt konkrete Beschaffungs-, Test- oder Integrationsverhandlungen beginnen dürfen.

Für Investoren ist diese Phase besonders spannend:

Die zunehmende Zahl neuer NDAs zeigt klar, dass Nexus 20 am Markt als echte "Enablement-Plattform" wahrgenommen wird - als technologisches Fundament, das sich flexibel erweitern lässt, etwa durch private 4G/5G-Netze, Edge-Computing, IoT-Sensorik oder energieautarke Zusatzmodule. Je mehr Technologiepartner hier anknüpfen, desto stärker wächst ein skalierbares Ökosystem heran, das Nexus in den kommenden Jahren zu einer vollintegrierten High-Performance-Lösung transformieren kann.

Die strategische Bedeutung liegt daher nicht im kurzfristigen Umsatz, sondern im entstehenden Wachstumspfad: NDAs sind der Startpunkt jeder technologischen Veredelung. Aus ihnen entstehen neue Features, Integrationspfade, Produkt-Upgrades - und später Verträge, die in zwei bis vier Jahren ihre volle wirtschaftliche Hebelwirkung entfalten.

Kurz gesagt: Heute entstehen die Partnerschaften, morgen die Technologie - und in den folgenden Jahren wird aus dieser technologischen Allianz nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg.

Was bedeutet das für Investoren? - Der Sprung in eine neue Liga

Die jüngsten Entwicklungen, insbesondere die strategische Partnerschaft mit Hui Huliau, sind weit mehr als reine PR. Sie stellen einen fundamentalen, strukturellen Schritt in Richtung Umsatzrelevanz und eine Neubewertung des Unternehmenspotenzials von Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) dar.

1. Strukturelle Umsatzrelevanz durch Hui Huliau (USA)

Die Partnerschaft mit Hui Huliau (einer SBA-8(a)-zertifizierten NHO) ist ein Game-Changer für den Zugang zum US-Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt:

(Quelle: Eigene Erstellung)

2. Das Vertrauenssignal: Von der Expertise zur Weltklasse

Die bisherigen Erfolge von CiTech dienen als wichtiger Vertrauensbeweis, der die aktuelle Expansion untermauert:

Bewiesene operative Leistung: Frühere Partnerschaften (z.B. mit Babcock, PGZ, Pathfinder & Terma) zeigen, dass CiTech operativ geliefert hat und seine Technologien in der Praxis funktionieren und bei Verteidigungs- und Rüstungsfirmen angenommen werden.

Frühere Partnerschaften (z.B. mit Babcock, PGZ, Pathfinder & Terma) zeigen, dass CiTech und seine Technologien in der Praxis funktionieren und bei Verteidigungs- und Rüstungsfirmen angenommen werden. Der Sprung auf ein neues Level: Die Zusammenarbeit mit Hui Huliau katapultieren das Unternehmen auf ein völlig anderes Niveau. Dies signalisiert, dass große, global agierende oder staatlich relevante Partner die Technologie und die Strategie von CiTech als tragfähig und notwendig ansehen.

3. Gesamteinschätzung: Von der Nische zum globalen Profiteur

Für Investoren bedeutet der Newsflow, dass CiTechs Risikoprofil sich verändert:

Doppeltes Wachstumspotenzial: Das Unternehmen profitiert gleichzeitig vom akuten Verteidigungs-Boom in Europa (getrieben durch Programme wie das litauische 500-Mio.-€-Budget) und dem strategisch gesicherten Zugang zum riesigen US-Verteidigungsmarkt. Validierung: Die Kooperationen validieren die Nexus-Plattform als eine international relevante Lösung für kritische Kommunikations- und Anti-Drohnen-Anforderungen in den weltweit wichtigsten Sicherheitsmärkten. Neubewertung: Die Summe dieser strukturellen Erfolge kann das Unternehmen in ganz andere Bewertungsregionen heben, da es den Sprung von einem Technologieentwickler mit vielversprechenden Kontakten zu einem potenziellen globalen Akteur im Bereich Kritische Infrastruktur und Verteidigung vollzieht.

Warum diese Partnerschaft zum ultimativen Aktien-Katalysator werden könnte

Bisher war Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8) ein vielversprechender, aber unauffälliger "Defence-Tech-Newcomer". Doch mit der Vielzahl unterzeichneter NDAs katapultiert sich CiTech auf ein Level, das Analysten und institutionelle Investoren nicht ignorieren können! Es ist wie in der Landwirtschaft: Hier wird derzeit viel Energie investiert, um dann eine große Ernte einfahren zu können.

Zweite Chance für High-Performer? - Jetzt geht CiTech in die Serienfertigung!

Nach der fulminanten Rallye, die Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) zum Smallcap-Star machte, kam es in den letzten Wochen zu einer gesunden und notwendigen Konsolidierung.

Aktuell notiert die Aktie im Bereich um 0,34 EUR - eine Stabilisierungsphase, die für erfahrene Anleger oft die zweite Chance markiert! Solche Rücksetzer nach explosiven Anstiegen sind im Wachstumssegment die ideale Basis für die nächste Aufwärtswelle, vor allem, wenn die operativen Fakten die Kurserholung untermauern.

Die NEXUS-Lieferungen beginnen SOFORT!

Genau das passiert jetzt: CiTech hat ein bahnbrechendes Update zur Serienproduktion seiner autonomen Kommunikations- und Sicherheitsplattformen der Nexus-Reihe veröffentlicht!



Nexus 20 in der Fertigung, Auslieferung voraussichtlich in wenigen Monaten, Quelle: CiTech

Die Phase der Prototypen ist vorbei - der Umsatz beginnt jetzt

Produktion auf Hochtouren: Mehrere Nexus-Einheiten befinden sich aktuell in der Endmontage und stehen kurz vor der Auslieferung in Schlüsselregionen weltweit.

Mehrere Nexus-Einheiten befinden sich aktuell in der und stehen kurz vor der Auslieferung in Schlüsselregionen weltweit. Dezember 2025 - Der Startschuss: Die ersten Einheiten ( Nexus 1 & 2 ) treffen Mitte Dezember 2025 im Produktionszentrum ein.

Die ersten Einheiten ( ) treffen im Produktionszentrum ein. Strategische Ziele: Die Lieferungen gehen an strategisch entscheidende Partner und Regionen: Nexus 4 geht an Babcock International in Polen - ein klares Signal für den europäischen Verteidigungsmarkt! Nexus 5 wird Ende März 2026 nach Virginia Beach, USA geliefert - mitten ins Zentrum der US-Verteidigungswelt!

Die Lieferungen gehen an strategisch entscheidende Partner und Regionen:

Konkrete Umsätze in Sicht: 4,5 Mio. CAD warten

Jede Einheit ist innerhalb von vier Wochen nach Finalisierung einsatzbereit. Doch das Wichtigste für Investoren: Das Management meldet bereits "starkes kommerzielles Interesse aus allen Märkten"!

CiTech rechnet damit, dass sämtliche Nexus-Plattformen nach den geplanten Großdemonstrationen in Europa, Nordamerika und Australien verkauft werden - mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4,5 Millionen CAD!

Der überhitzte Kurs hat sich abgekühlt, aber das operative Feuer brennt lichterloh! Die Aktie befindet sich an der Schwelle von reiner Spekulation zu umsatzbasierter Bewertung. Die Auslieferung der Nexus-Plattformen ist der nächste, harte Meilenstein, der die Aktie von der Konsolidierung zur nächsten Aufwärtsbewegung führen könnte.

Globale Sichtbarkeit: CiTech ist kein Geheimtipp mehr!

CiTech hat die Transformation vollzogen: Das Unternehmen schlägt eine solide Brücke zwischen Technologie, Kapitalmarkt und geopolitischer Relevanz.

Es positioniert sich präzise dort, wo die Zukunft der globalen Verteidigung entschieden wird: an den Schnittstellen von Innovation, Sicherheit und maximaler Sichtbarkeit.

Das Ergebnis? Die aktuelle Unternehmensentwicklung ist so spektakulär, dass sie die Schwelle zur Mainstream-Medienaufmerksamkeit überschritten hat!

Sogar das australische Fernsehen berichtete bereits vor wenigen Tagen ausführlich über CiTech.

Die Botschaft ist klar: Dieser Player operiert nicht mehr im Verborgenen. CiTech ist jetzt auf der globalen Bühne angekommen!

Der operative Wendepunkt: CiTech vor der globalen Beschleunigung!

Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) ist kein Neuling mehr. Das Unternehmen hat sich rasant von einem aufstrebenden Entwickler zu einem ernstzunehmenden Global Player im internationalen Defence- und Sicherheitssektor katapultiert. Die strategischen Meilensteine der letzten Monate sind der Beweis dafür, dass der Übergang von der Forschung zur Umsatzgenerierung unmittelbar bevorsteht:

Globale Expansion: Die Bausteine für den Erfolg

Die Faktenlage ist eindeutig: CiTech hat die Strukturen für eine globale Dominanz geschaffen:

Produktions-Turbo gezündet: Die Übernahme eines hochmodernen Präzisionsfertigers in Westaustralien sichert dem Unternehmen sofortige Produktionskapazität und ist der direkte Weg zur operativen Profitabilität .

Die sichert dem Unternehmen sofortige Produktionskapazität und ist der direkte Weg zur . Strategischer Fuß in Europa: Die Gründung von SIA CiTech Europe in Lettland ist ein brillanter Schachzug. Direkt an der NATO-Ostflanke platziert, sichert sich CiTech den Zugang zum rasant wachsenden EU-Verteidigungsmarkt - unterstützt durch steuerliche Vorteile in der Sonderwirtschaftszone Liepaja.

Die Gründung von ist ein brillanter Schachzug. Direkt an der platziert, sichert sich CiTech den Zugang zum rasant wachsenden EU-Verteidigungsmarkt - unterstützt durch steuerliche Vorteile in der Sonderwirtschaftszone Liepaja. Technologische Elite-Partnerschaft: Die Kooperation mit dem dänischen Rüstungstechnologiekonzern Terma verschafft CiTech Zugang zu Sensorik-Spitzentechnologie - ein klares Signal für die hohe technologische Relevanz der Nexus-Plattform.

Die verschafft CiTech Zugang zu Sensorik-Spitzentechnologie - ein klares Signal für die der Nexus-Plattform. Höchste Sichtbarkeit: Akkreditierungen wie die DISP in Australien und Einladungen zu Top-Events wie der AUSA 2025 und der European Defence Week in Paris belegen die Wahrnehmung auf höchster politischer und industrieller Ebene.

Warum Sie CiTech (WKN: A3D7R8) jetzt genau beobachten sollten

Critical Infrastructure Technologies Ltd. (WKN: A3D7R8) steht nicht nur am Beginn eines Wachstumszyklus - das Unternehmen hat die Struktur für eine globale Neubewertung geschaffen. Der Zeitpunkt könnte nicht günstiger sein, um in diesen Defence-Tech-Katalysator zu investieren.

Der Kaufgrund lässt sich in drei überzeugenden Punkten zusammenfassen:

1. Das Doppelte Wachstums-Feuer: Europa trifft US-Verteidigung

CiTech ist optimal positioniert, um von den zwei größten globalen Verteidigungs- und Sicherheitsmärkten gleichzeitig zu profitieren.

Europa-Boom: Durch die Gründung der Tochtergesellschaft an der NATO-Ostflanke (Lettland) und die direkte Relevanz für Notfallprogramme wie das 500-Millionen-Euro-Budget Litauens zur Drohnenabwehr, sitzt CiTech an der Quelle der explodierenden europäischen Verteidigungsausgaben.

Durch die Gründung der Tochtergesellschaft an der (Lettland) und die direkte Relevanz für wie das zur Drohnenabwehr, sitzt CiTech an der Quelle der explodierenden europäischen Verteidigungsausgaben. Der "Shortcut" in die USA: Die bahnbrechende NDA mit der SBA-8(a)-zertifizierten Hui Huliau öffnet die Tür zur US-Regierung auf einem Niveau, das normalerweise nur Multi-Milliardenkonzernen vorbehalten ist. Dies eliminiert bürokratische Hürden und beschleunigt den Zugang zu lukrativen Homeland Security und DoD-Projekten.

2. Vom Hype zur Harten Währung: Der operative Rollout beginnt

Die Aktie geht jetzt von der reinen Spekulation zur umsatzbasierten Bewertung über.

Produktion und Lieferung: Der Übergang ist vollzogen! CiTech steht unmittelbar vor der Auslieferung der ersten Nexus-Plattformen (Nexus 4 an Babcock International in Polen , Nexus 5 nach Virginia Beach, USA ).

Der Übergang ist vollzogen! CiTech steht unmittelbar vor der (Nexus 4 an , Nexus 5 nach ). Konkrete Einnahmen in Sicht: Das Unternehmen erwartet, dass alle Plattformen nach den Demos verkauft werden, mit einem Umsatzpotenzial von bis zu 4,5 Mio. CAD aus dieser ersten Serie. Die Phase der Prototypen ist beendet - die Einnahmen beginnen jetzt zu fließen!

Das Unternehmen erwartet, dass alle Plattformen nach den Demos verkauft werden, mit einem aus dieser ersten Serie. Die Phase der Prototypen ist beendet - Konsolidierung als Kaufgelegenheit: Nach der spektakulären Tausend-Prozent-Rallye hat sich die Aktie stabilisiert. Für erfahrene Anleger markiert die aktuelle Konsolidierung um 0,95 CAD die ideale zweite Chance, um vor der nächsten Aufwärtswelle, getrieben durch operative Fortschritte und Auftragsmeldungen, einzusteigen.

3. Der Bewertungs-Katalysator ist gezündet

Die jüngsten strategischen Meilensteine sind keine PR, sondern strukturierte Bewertungskatalysatoren. CiTech rückt von einem "Defence-Tech-Newcomer" zu einem global relevanten Infrastruktur- und Verteidigungsakteur auf. Dies ist der Moment, an dem institutionelle Investoren und große Fonds aufmerksam werden - ein Faktor, der in Smallcaps oft eine massive Neubewertung und den Sprung in eine völlig neue Liga auslösen kann.

CiTech löst mit seiner patentierten Nexus-Technologie ein milliardenschweres Marktproblem in den kritischsten Regionen der Welt. Die operativen Strukturen sind geschaffen, die strategischen Partner sind an Bord, und die Verkäufe stehen unmittelbar bevor. Wer den nächsten Sprung im Verteidigungssektor nicht verpassen will, sollte die Aktie von Critical Infrastructure Technologies jetzt auf die allererste Beobachtungsliste setzen.

Besuchen Sie auch die Webseite von Critical Infrastructure Technologies oder schauen Sie in die Sedar+ Filings, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

Mit spekulativen Grüßen

Ihre Hotstock Investor Redaktion

