Die Cessna SkyCourier hält Einzug in der Mongolei: Die Chartergesellschaft Hunnu Air hat die erste Bestellung für das vielseitige zweimotorige Turboprop-Flugzeug in diesem Land aufgegeben. Hunnu Air wird die Cessna SkyCourier einsetzen, um den Inlandstourismus und den Frachtverkehr innerhalb der Mongolei zu verbessern. Der Auftrag umfasst zwei Passagiervarianten des Flugzeugs Cessna SkyCourier und eine Cessna Grand Caravan EX. Die Auslieferung der neuen Flugzeuge soll 2026 beginnen.

Die Cessna SkyCourier wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt.

"Die Cessna SkyCourier wurde auf Vielseitigkeit und Leistung ausgelegt und eignet sich daher hervorragend für die Dienste von Hunnu Air in der Mongolei", so Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Die weltweit zunehmende Beliebtheit des Flugzeugs unterstreicht seine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit für den Einsatz in der Luftfracht, im Charterverkehr und bei Sondereinsätzen und zeigt seine breite Attraktivität in verschiedenen Betriebsbereichen."

Seit 2011 ist Hunnu Air ein wichtiger Akteur im mongolischen Luftverkehrssektor und engagiert sich stark für den Ausbau des nationalen und internationalen Flugverkehrs. Als zweitgrößte Fluggesellschaft der Mongolei hat sich Hunnu Air mit zuverlässigen und effizienten Lufttransportlösungen für seine Passagiere einen Namen gemacht.

Mit seiner außergewöhnlichen Leistung, Zuverlässigkeit und Kapazität eignet sich die SkyCourier ideal für VIP-Flüge über die weitläufigen und vielfältigen Landschaften der Mongolei und ermöglicht eine bessere Erreichbarkeit abgelegener und landschaftlich reizvoller Ziele. Diese strategische Investition unterstreicht das Engagement von Hunnu Air, das Angebot an Flugreisen zu erweitern und den wachsenden Tourismussektor der Mongolei zu unterstützen.

Textron Aviation feierte kürzlich die erste kanadische Auslieferung des zweimotorigen Hochdecker-Turboprop-Flugzeugs an Air Bravo Corporation sowie die Erlangung der Zulassung für die Combi-Konfiguration durch die brasilianische Zivilluftfahrtbehörde und die erste Auslieferung nach Südamerika.

Über die Cessna SkyCourier

Die zweimotorige Hochdecker-Turboprop-Maschine Cessna SkyCourier bietet eine Kombination aus Leistung und niedrigen Betriebskosten für Luftfracht-, Pendler- und Spezialflugbetreiber.

Die Frachtervariante ist für bis zu drei LD3-Seecontainer ausgelegt und verfügt über eine beeindruckende Nutzlastkapazität von 6.000 Pfund. Die Variante für 19 Passagiere verfügt über Türen für Besatzung und Passagiere für ein reibungsloses Einsteigen sowie große Kabinenfenster für Tageslicht und eine gute Aussicht. Beide Varianten bieten eine Einpunkt-Druckbetankung, um schnellere Umschlagzeiten zu ermöglichen.

Die SkyCourier wird von zwei an den Tragflächen montierten Pratt Whitney Canada PT6A-65SC-Turboprop-Triebwerken angetrieben und verfügt über den McCauley Propeller C779, einen robusten und zuverlässigen 110-Zoll-Vierblatt-Propeller aus Aluminium, der vollständig feathering-fähig ist und über eine umkehrbare Steigung verfügt. Er wurde entwickelt, um die Leistung des Flugzeugs beim Transport enormer Lasten zu verbessern. Die SkyCourier wird mit Garmin G1000 NXi-Avionik betrieben und erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von über 200 KTAS sowie eine maximale Reichweite von 900 Seemeilen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com

