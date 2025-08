Die erste Bestellung einer Cessna Citation Longitude in Brasilien wurde heute auf der Latin American Business Aviation Conference Exhibition (LABACE) bekannt gegeben. Das Flaggschiff der Citation-Reihe von Geschäftsflugzeugen, die von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt werden, wurde von einem langjährigen Citation-Kunden bestellt, der derzeit mehrere Flugzeuge aus dem Produktportfolio von Textron Aviation betreibt, darunter einen Cessna Citation-Geschäftsjet sowie einen Cessna- und einen Beechcraft-Turboprop. Die Longitude soll 2026 ausgeliefert werden und ist für Geschäfts- und Privatflüge vorgesehen.

Cessna Citation Longitude expands its global reach with first order in Brazil (Photo Credit: Textron Aviation).

"Mit ihrer erstklassigen Performance, dem ruhigen Innenraum und ihrer Reichweite ist die Citation Longitude perfekt auf den Bedarf unserer Kunden in Brasilien zugeschnitten einem der dynamischsten Luftfahrtmärkte der Welt", sagte Marcelo Moreira, Vice President Sales, Lateinamerika. "Die Longitude ergänzt die bestehende Flotte des Kunden, indem sie große Reichweite und Geschwindigkeit bietet und den außergewöhnlichen Komfort und die Leistung liefert, die man von einem Cessna Citation Business Jet erwartet."

Im Jahr 2024 machten Textron Aviation-Flugzeuge 40 Prozent der Lieferungen wettbewerbsfähiger Turbinenflugzeuge in Lateinamerika aus der größte Anteil aller Originalhersteller von Flugzeugen. In dieser Region sind fast 1.000 Business-Jets vom Typ Cessna Citation im Einsatz und mehr als 2.100 Turboprop-Flugzeuge von Cessna und Beechcraft.

Die Longitude wurde gleichermaßen auf das Flugerlebnis des Piloten, den Komfort der Passagiere und die Gesamtperformance ausgelegt und ist ein Flugzeug, das seiner Bezeichnung als Flaggschiff der Citation-Familie von Geschäftsflugzeugen gerecht wird. Das Flugzeug wurde entwickelt, um die Erwartungen der Passagiere zu übertreffen. Es bietet die leiseste Kabine in der Super-Midsize-Klasse, eine Kabine mit einer Stehhöhe von 1,83 Meter (6 Fuß) mit flachem Boden und Platz für bis zu 12 Passagiere in einer Double-Club-Konfiguration, die die größte Beinfreiheit ihrer Klasse bietet. Modernste Kabinentechnologie ermöglicht es den Passagieren, ihre Umgebung und ihr Entertainment über ein mobiles Gerät zu steuern.

Über die Cessna Citation Longitude

Mit einer Reichweite von 6.482 Kilometer (3.500 Seemeilen) und einer Nutzlast bei voller Betankung von 726 Kilogramm (1.600 Pfund) bietet die Citation Longitude ihren Kunden eine niedrige Kabinendruckhöhe von 1.509 Meter (4.950 Fuß) bei einer Flughöhe von 12.500 Meter (41.000 Fuß), eine umfangreichere Serienausstattung und ein komfortables, maßgeschneidertes Interieur. Das Flugzeug verfügt über vollständig verstellbare Sitze und einen geräumigen begehbaren Gepäckraum, der während des gesamten Fluges zugänglich ist. Das geräumige Cockpit bietet einen leichteren Zugang und ein ergonomisches Design, das ganz auf den Komfort und die Effizienz der Besatzung ausgerichtet ist.

Das von Grund auf neu entwickelte Design der Longitude integriert die neueste Technologie im gesamten Flugzeug und bietet Kunden die niedrigsten direkten Betriebskosten ihrer Klasse. Angetrieben von FADEC-optimierten Honeywell HTF7700L-Turbofan-Triebwerken bietet die Longitude eine Kombination bedarfsgerechter Triebwerksüberholungsintervalle mit branchenführenden Inspektionsintervallen für die Flugzeugzelle von 18 Monaten und 800 Stunden. Das Vollzeit-Diagnoseaufzeichnungssystem (AReS) und die technischen 3D-Dokumentationen von Textron Aviation nutzen fortschrittliche Technologien, um Wartungsausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem Änderungen in den Lieferplänen für Flugzeuge oder Stornierungen oder Verschiebungen von Bestellungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

