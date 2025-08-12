Kunden, die demnächst den Businessjet Cessna Citation CJ4 Gen3 erhalten werden, haben jetzt die Möglichkeit, ihren Jet mit der Konnektivitätslösung Gogo Galileo HDX ausstatten zu lassen. Durch die Integration von Gogo Galileo HDX profitieren unsere Kunden von einer zusätzlichen globalen Konnektivitätslösung, die eine außergewöhnliche Leistung bietet. Der im Oktober 2024 angekündigte CJ4 Gen3 soll voraussichtlich 2026 in Betrieb genommen werden.

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), entwickelt und hergestellt.

"Cessna Citation Business Jets sind für ihren Luxus und ihre Produktivität bekannt", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Ob für die Arbeit oder zur Unterhaltung diese robuste Lösung sorgt dafür, dass die Passagiere während des Fluges genauso gut vernetzt sind wie in ihrem Alltag am Boden."

Gogo-Konnektivitätslösungen werden seit mehr als 20 Jahren in Cessna Citations installiert. Aufbauend auf der bewährten AVANCE-Plattform von Gogo verbessert Gogo Galileo HDX das Reiseerlebnis an Bord durch eine globale Low-Earth-Orbit-Lösung (LEO) mit einer am Rumpf montierten HDX-Antenne. Diese Lösung mit geringer Latenz gewährleistet eine nahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindung, mit der Passagiere während des gesamten Fluges online und produktiv sein können, unabhängig von ihrer aktuellen Position.

Die Konnektivitätslösung wurde im Oktober 2024 als Option für Kunden angekündigt, die eine neue Cessna Citation Longitude, Citation Latitude oder Citation Ascend erhalten.

Über die Citation CJ4 Gen3

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 ist das größte Citation-Flugzeug im Segment der Leichtjets. Das für Alleinpiloten zugelassene Flugzeug vereint im Vergleich zu größeren Flugzeugen höhere Geschwindigkeit, Reichweite und Wirtschaftlichkeit und ist damit die ideale Plattform für Eigentümer und Betreiber sowie für Flugabteilungen von Unternehmen. Die CJ4 wird von Kunden auf der ganzen Welt wegen ihrer luxuriösen Ausstattung und Produktivität sowie wegen ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten geschätzt, darunter Luftrettung, Seeüberwachung, Such- und Rettungsdienste sowie Luftvermessung.

Die CJ4 Gen3 verfügt über die Avionik der nächsten Generation Garmin G3000 PRIME, die Piloten eine intuitive und nahtlose Steuerung ermöglicht. Das Flugzeug bietet Piloten und Passagieren dank der revolutionären Garmin Emergency Autoland-Technologie mehr Sicherheit und verfügt über Garmin Autothrottles, die in allen Phasen des Fluges Schutz und mühelose Präzision gewährleisten.

Die Citation CJ4 Gen3 wird voraussichtlich eine maximale Reichweite von 4.010 Kilometern (2.165 Meilen) und eine maximale Nutzlast von 1.000 Kilogramm (2.200 Pfund) haben. Mit Sitzplätzen für bis zu 11 Personen und einer Gepäckkapazität von 472 Kilogramm (1.040 Pfund) verbindet das Flugzeug herausragende Leistung und Vielseitigkeit.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

