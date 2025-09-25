Die meistverkaufte Cessna Citation Latitude die von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), entwickelt und hergestellt wurde, hat die Zertifizierung der Federal Aviation Administration (FAA) für neue Funktionen der Garmin G5000-Avioniksuite erhalten. Zu diesen Funktionen gehören das Synthetic Vision Guidance System (SVGS) für verbesserte Anflugfähigkeiten bis zu einer Höhe von 150 Fuß, GDL 60 Datalink für Konnektivität und eine neue Funktion zur Rollwegführung.

Best-selling Cessna Citation Latitude achieves FAA certification for new, advanced features for Garmin G5000 avionics (Photo Credit: Textron Aviation).

Nach mehr als 240 Flugteststunden und zahlreichen Zertifizierungstests wird erwartet, dass die Citation Latitudes mit den neuen Avionik-Verbesserungen noch in diesem Jahr in Dienst gestellt werden.

"Die neu zertifizierten Verbesserungen der Garmin G5000-Suite für die Latitude unterstreichen unsere kontinuierlichen Investitionen in die Citation-Produktreihe und unser Engagement, die neuesten Innovationen zu liefern, die den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden weltweit gerecht werden", erklärte Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering Programs. "Die Verbesserungen bieten Piloten außerdem ein besseres Situationsbewusstsein, indem sie die topografische Klarheit erhöhen, Wasser- und Geländegrenzen schärfer darstellen, die Anzeige von Hindernissen und Stromleitungen verbessern und die Darstellung von Landebahnen und Flughafenschildern optimieren."

Neben der Verbesserung des Situationsbewusstseins für Piloten erhöht die Integration der fortschrittlichen Garmin G5000-Avionik in das Cockpit der Citation Latitude die Betriebseffizienz durch neue Funktionen wie:

Das Synthetic Vision Guidance System (SVGS) wird auf den primären Fluganzeigen dargestellt und ist mit der Synthetic Vision Technology (SVT) gekoppelt, um Anflugminima von bis zu 150 ft (46 m) zu unterstützen;

3D SafeTaxi bietet eine dreidimensionale Ansicht von Flughäfen, um das Situationsbewusstsein während Bodenmanövern zu verbessern;

GDL 60 Datalink unterstützt den Datenaustausch und die Konnektivität mit hoher Bandbreite, einschließlich automatischer drahtloser Datenbankaktualisierungen;

Die neue Rollbahnführung unterstützt die Navigation auf komplexen Flughäfen bei schlechten Sichtverhältnissen und ist in das SVT integriert, und

Standardmäßige ADS-B-In-Funktionen ermöglichen eine verbesserte Verkehrserkennung und visuelle Trennungsunterstützung während des Anflugs

Kunden haben außerdem die Möglichkeit, das Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS) hinzuzufügen, das die Aufmerksamkeit für die Landebahn weiter erhöht, indem es Piloten während der kritischen Landephase des Fluges auf mögliche Landebahnüberläufe aufmerksam macht.

Über die Cessna Citation Latitude

Der mittelgroße Geschäftsjet Citation Latitude, der mit vier Passagieren an Bord eine Reichweite von 2.700 Seemeilen (5.000 km) bei hoher Reisegeschwindigkeit erreicht, hebt sich durch seine Kombination aus Komfort und Effizienz von der Konkurrenz ab. Die branchenführende Startrollstrecke des Flugzeugs von 3.580 Fuß (1.091 m) ermöglicht Betreibern eine größere Reichweite von kurzen Start- und Landebahnen aus. Im Innenraum bietet die Citation Latitude ein unvergleichliches Kabinenerlebnis mit der offensten, geräumigsten, hellsten und elegantesten Kabinenumgebung ihrer Klasse. Mit einem flachen Boden und einer Kabinenhöhe von fast zwei Metern bietet das Flugzeug zahlreiche Innovationen und außergewöhnliche Ausstattungsmerkmale.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

