Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), gab bekannt, dass die Cessna Citation CJ3 Gen2 die Musterzulassung der Federal Aviation Administration (FAA) erhalten hat und damit die umfassendsten Gen2-Investitionen der Citation-Reihe auf den Markt bringt. Basierend auf Kundenfeedback umfasst die Verbesserung des Flugzeugs unter anderem die Garmin-Autothrottle-Technologie, zusätzliche 4,5 Zoll Beinfreiheit für Piloten sowie eine vollständig anpassbare Kabinenumgebung. Nach Abschluss von 445 Flugteststunden wird erwartet, dass das Leichtflugzeug noch in diesem Jahr in den Dienst gestellt wird.

"Die FAA-Zulassung der CJ3 Gen2 ist ein Beispiel für die Führungsrolle von Textron Aviation bei der Zulassung von Flugzeugen", sagte Chris Hearne, Senior Vizepräsident für Technik und Programme. "Dieses Flugzeug bietet bewährte Leistung, moderne Technologie sowie ein unvergleichliches Kabinenerlebnis und unterstützt die Missionen unserer Kundschaft, ganz gleich, ob sie auf Erholung, Innovation oder Produktivität ausgerichtet sind."

Das Leichtflugzeug verfügt über ein bewährtes Avioniksystem mit Garmin-G3000-Software und -Hardware, einschließlich:

Garmin Autothrottles zur Reduzierung der Arbeitsbelastung für Piloten und zum Schutz der Fluggrenzen

Optionales Enhanced Vision System (EVS) für verbesserte Sicht und optimierte Situationswahrnehmung

Intuitive Touchscreen-Bedienoberfläche

GDL60 für die Konnektivität des Flugzeugs, einschließlich der Fernübertragung von Flugplänen, automatischen Datenbankaktualisierungen sowie der drahtlosen Übertragung von Diagnosedaten des Flugzeugs

Passagiere erleben ein vollständig anpassbares Premium-Innenraumkonzept, welches ihnen ermöglicht, die ideale Kabinenumgebung für ihre Mission zu gestalten. Die Kabine bietet hohen Komfort, mit Sitzen, die über eine Verstellfunktion an Sockel und Boden verfügen sowie optional drehbar sind. Neue RGB-Akzentbeleuchtung ermöglicht es Kunden, die Kabine weiter zu personalisieren, und USB-C-Stromanschlüsse an jedem Sitzplatz sowie kabelloses Laden im Hauptkabinenbereich ermöglichen Produktivität und Unterhaltung während des Fluges. Das Flugzeug verfügt außerdem über eine optionale Hochleistungssteckdose für eine Kaffeemaschine, Stauraum für Eis und Abfall sowie ein zentrales Bedienfeld für die Kabinensteuerung.

Zusätzlich bringen neue CoolView-Oberlichter im WC Tageslicht in den Raum und heben weitere Ausstattungsmerkmale hervor, wie ein neues optionales Waschbecken- und Konsolendesign mit eigener Wasserversorgung. Für zusätzlichen Komfort verfügt die CJ3 Gen2 über ein von außen wartbares WC.

Mit einer maximalen Reichweite von 2.040 nm, einer Nutzlast von 5.530 Pfund sowie überlegener Leistung auf kurzen Pisten ermöglicht die CJ3 Gen2 Piloten die Durchführung vielfältiger Missionen. Die Citation CJ3 Gen2 bietet serienmäßig Sitzplätze für neun Passagiere, mit einer Option für acht Passagiere bei zusätzlichem Stauraum.

