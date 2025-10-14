Die Cessna Citation Ascend ist heute auf dem Henderson Executive Airport in Las Vegas gelandet. Sie feiert bei der Business Aviation Convention Exhibition der National Business Aviation Association (NBAA-BACE) 2025 ihre Weltpremiere. Das Flugzeug, das mit nachhaltigem Flugzeugtreibstoff zur Veranstaltung kam, wird am Dienstag, 14. Oktober, und Mittwoch, 15. Oktober zusammen mit anderen branchenführenden Cessna Citation-Geschäftsflugzeugen vorgestellt.

Die Cessna Citation Ascend wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT), entworfen und hergestellt.

"Wir haben unsere Kunden gefragt, was sie in diesem legendären Flugzeug sehen möchten, und unser Team hat das bei der Citation Ascend in die Tat umgesetzt", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "In dem Flugzeug, das zum ersten Mal bei der NBAA-BACE vorgestellt wird, können Besucherinnen und Besucher das neue Garmin G5000-Cockpit sowie die schlanke neue Innenausstattung sehen, darunter den flachen Boden, größere Fenster und drahtlose Kabinenmanagementsysteme."

Das Flugzeug befindet sich noch in der Entwicklung und hat kürzlich einen größeren Meilenstein erreicht, als die erste Produktionseinheit aus dem Werk rollte. Textron Aviation erwartet, dass das Flugzeug später in diesem Jahr nach der Zertifizierung durch die US-Bundesbehörde für Luftfahrt den Betrieb aufnimmt.

Seit 2000 wurden mehr als 1.000 Cessna Citation 560XL-Modelle ausgeliefert. Eigentümer und Betreiber schätzen das Flugzeug für seine beispiellose Kombination aus Performance, Komfort, Benutzerfreundlichkeit, Einsatzspektrum und günstiger Betriebseffizienz.

Bei der Bodenausstellung von Textron Aviation (AC_08) auf dem Henderson Executive Airport wird Folgendes zu sehen sein:

Das Vorzeigeprodukt, das Geschäftsflugzeug der Super-Mittelklasse Cessna Citation Longitude

Der Verkaufsschlager, das Geschäftsflugzeug der Mittelklasse Cessna Citation Latitude

Die Cessna Citation Ascend mit optionaler Konnektivitätslösung Galileo HDX von Gogo

Die Cessna Citation CJ4 Gen2

Und die Cessna Citation CJ3 Gen3-Attrappe

Über die Cessna Citation Ascend

Textron Aviation hat die Citation Ascend auf der Grundlage von Kundenfeedback für ultimative Leistung und Komfort entwickelt.

Mit ihrer eleganten und modernen Ausstattung werden die Kunden viele der Annehmlichkeiten genießen, die auch in den Bestsellern Citation Latitude und Citation Longitude zu finden sind, darunter ein flacher Boden, der den Passagieren großzügige Beinfreiheit und Flexibilität bietet. Das Flugzeug wird mit PW545D-Triebwerken von Pratt Whitney Canada ausgestattet sein, die für Treibstoffeffizienz und erhöhten Schub sorgen, sowie mit hochmoderner Garmin G5000-Avionik, die über die neueste Soft- und Hardware verfügt, einschließlich Autothrottle-Technologie. Die Ascend verfügt außerdem über eine Honeywell RE100 [XL] Auxiliary Power Unit (APU), die für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen ist.

Mit 19 Standard-USB-Ladeanschlüssen und drei Universalsteckdosen im gesamten Flugzeug haben alle Crewmitglieder und Passagiere Zugang zu mindestens einem Ladeanschluss in der Citation Ascend. Das Flugzeug kann für bis zu zwölf Passagiere konfiguriert werden.

Weitere Informationen zur Citation Ascend finden Sie unter cessna.com/ascend.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem Änderungen in den Lieferplänen für Flugzeuge oder Stornierungen oder Verschiebungen von Bestellungen.

