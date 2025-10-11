Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute die Integration der Sensos-Smart-Labels-Technologie in ihren Teilevertriebsprozess bekannt. Kunden erhalten damit die Möglichkeit, eine verbesserte Sichtbarkeit sowie Echtzeitverfolgung ihrer Teilelieferungen zu nutzen. Diese neue Fähigkeit ist Teil der fortlaufenden Investitionen von Textron Aviation in digitale Tools und Kunden-Support-Innovationen. Durch den Einsatz der fortschrittlichen Technologie von Sensos können Kunden den Zugriff auf Echtzeit-Standortdaten und Statusaktualisierungen für ausgewählte Teilebestellungen erwerben, was die Transparenz erhöht und die Wartungsplanung optimiert.

Textron Aviation announced the integration of Sensos Smart Labels into its parts distribution process, offering customers the option of enhanced visibility and real-time tracking of their parts shipments. (Textron Aviation)

"Unsere Kundschaft ist auf pünktliche und genaue Teilelieferungen angewiesen, um ihre Flugzeuge betriebsbereit zu halten", sagte Brad White, Senior-Vice-President, globaler Teilevertrieb. "Durch die Integration der Sensos-Smart-Labels in unser Logistiknetzwerk bieten wir unserer Kundschaft die Möglichkeit, noch mehr Vertrauen und Kontrolle über ihre Teilelieferungen zu gewinnen damit unterstreichen wir unser Bestreben, das beste Flugerlebnis zu liefern."

Sensos ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen für die Paketverfolgung. Sensos-Smart-Labels sind leichte, kabellose Tracker, die kontinuierliche Standortaktualisierungen während des gesamten Versandprozesses liefern. Teilnehmende Kunden erhalten Live-Tracking-Informationen, was proaktive Planung erleichtert und Ausfallzeiten reduziert. Ob nationale oder internationale Lieferung, Sensos-Smart-Labels bieten Transparenz und Zuverlässigkeit, damit die Abläufe der Kunden reibungslos fortgesetzt werden können. Die Sensos-Smart-Labels sind als Zusatzoption bei Teilebestellungen erhältlich über die Textron Aviation Parts Website.

Über Textron Aviation Parts

Textron Aviation bietet weltweit Teileverfügbarkeit und Serviceprogramme, die darauf ausgelegt sind, planbare Wartungskosten zu senken. Vom Teilekauf über Garantieansprüche bis hin zur Verwaltung der ProAdvantage-Programme wir machen es einfach. Textron Aviation Parts ist bekannt für sein unvergleichliches globales Netzwerk aus sieben Teilevertriebszentren, 17 Lagerstätten sowie einer weltweiten Online-Teileplattform. Mit über 150.000 einzigartigen Teilenummern und einem engagierten Team von mehr als 600 Fachleuten ist Textron Aviation Parts bestens aufgestellt, um Kunden weltweit bei ihrem Teilebedarf zu unterstützen. Weitere Informationen zum globalen Teilenetzwerk von Textron Aviation finden Sie auf https://ww2.txtav.com/Parts/.

Über Sensos

Sensos ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Transparenz- und Tracking-Lösungen in Lieferketten. Die intelligenten, kabellosen Etiketten sowie die fortschrittliche Analyse- und Ausführungsplattform liefern Echtzeit-Standortupdates, autonome Überwachung sowie prädiktive Einblicke dies ermöglicht Unternehmen, Verzögerungen zu reduzieren, Logistikprozesse zu optimieren und hochwertige Lieferungen zu schützen. Auf Sensos vertrauen Branchen wie Luftfahrt, Pharma sowie die Unterhaltungselektronik. Sensos definiert neu, wie Waren durch komplexe globale Lieferketten bewegt werden. Sensos-Smart-Labels sind über die Textron-Aviation-Parts-Website für Teilebestellungen erhältlich.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

